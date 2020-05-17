肺炎疫情：美國重新開放地區迄今為止未出現病例激增--衛生部長

路透華盛頓5月17日 - 美國衛生與公共服務部長阿扎爾(Alex Azar)周日表示，到目前為止美國政府尚未發現，在經濟活動重新開放的地區出現新冠肺炎病例激增的情況，但現在斷言趨勢形成還為時過早。

“在那些開放的地區，我們並沒有看到病例數激增，”阿扎爾在美國有線電視新聞網(CNN)的”國情”節目中說。”實際上，在一些依然關閉的地區，還有病例急升的情況。”

不過阿扎爾表示，新增病例的診斷和報告需要時間。重新開放的關鍵一環在於監控人群症狀和其它的醫院收治數據，以及對無症狀者的檢測情況。

“現在還只是初期，”阿扎爾在接受CBS”面對國家(Face the Nation)”節目的採訪時表示。他稱，像佐治亞和佛羅里達這些剛剛開放的州，數據上報需要一些時間。

美國50個州幾乎都已經開始允許一些企業復工，居民出行更為自由，但根據路透的一項分析，只有14個州符合聯邦政府有關取消抗疫措施的指導方針。

在受到約束的美國民眾開始湧向酒吧、海灘與公園之際，阿扎爾將處理重啟計劃的責任推給地方政府。

“這些是非常地方性的決定。重新開放不應該是一套單一標準，而是我們必須重啟，因為這並不是衛生與經濟之間的問題。而是衛生與健康之間的問題，”他並稱不重新開放會對健康造成嚴重後果。

當被問及一些顯示美國某些地區民眾在酒吧附近聚集的影像時，阿扎爾表示這就是自由的代價。

他對CNN表示：”我認為，任何情況下你都會看到人們有不負責任的行為。這是我們在美國這里享有自由的一部分。”(完) (編譯 鄭茵/陳宗琦；審校 張荻)