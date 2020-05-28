路透調查：分析師調降日經指數預測，明年底也難以回到疫情前的峰值

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* 日經指數2020年底料在21,000點

* 預計到2021年底升至22,050點

路透東京5月28日 - 路透周四公布的一項調查顯示，至少在明年年底之前，日本股市可能仍將遠低於新型冠狀病毒大流行前的峰值。

5月12日至26日路透訪問的23位分析師和基金經理的預估中值為，2020年底日經指數預計在21,000點。

這比周三收盤水準21,419.23點低2.0%，比2月路透調查所預計的年終點位24,650點低將近15%。

在這次的5月路透調查中，預估中值為日經指數直到明年6月底都將保持在21,000點，到2021年底升至22,050點，仍遠低於大流行前的峰值24,116點。

疫情造成的不確定性導致分析師給出的2020年底估值相差懸殊，最低為16,000點，最高則達28,000點。

如果出現第二波疫情，市場可能再度下挫，但我們的基本情境是股價持續上漲，”Sony Financial資深分析師Hiroshi Watanabe稱。

日經指數從1月高點下跌逾32%後已經回升，3月一度跌至2016年11月以來低點16,358點。

由於新增感染病例下降，日本政府本周解除了緊急狀態，允許經濟活動逐步復甦。預計國內經濟本財年將萎縮近6%，幾乎與2009年的萎縮幅度一致。

Asset Management One資深投資組合經理Hisashi Iwama稱，他不能排除日經指數下探3月低點的可能性。

“如果我們在秋季和冬季還不能找到新冠病毒的有效療法，可能會出現第二波疫情和常規流感，引發醫院混亂，社交限制措施重啟，”他說。(完)