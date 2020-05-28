路透调查：分析师调降日经指数预测，明年底也难以回到疫情前的峰值

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* 日经指数2020年底料在21,000点

* 预计到2021年底升至22,050点

路透东京5月28日 - 路透周四公布的一项调查显示，至少在明年年底之前，日本股市可能仍将远低于新型冠状病毒大流行前的峰值。

5月12日至26日路透访问的23位分析师和基金经理的预估中值为，2020年底日经指数预计在21,000点。

这比周三收盘水准21,419.23点低2.0%，比2月路透调查所预计的年终点位24,650点低将近15%。

在这次的5月路透调查中，预估中值为日经指数直到明年6月底都将保持在21,000点，到2021年底升至22,050点，仍远低于大流行前的峰值24,116点。

疫情造成的不确定性导致分析师给出的2020年底估值相差悬殊，最低为16,000点，最高则达28,000点。

如果出现第二波疫情，市场可能再度下挫，但我们的基本情境是股价持续上涨，”Sony Financial资深分析师Hiroshi Watanabe称。

日经指数从1月高点下跌逾32%后已经回升，3月一度跌至2016年11月以来低点16,358点。

由于新增感染病例下降，日本政府本周解除了紧急状态，允许经济活动逐步复苏。预计国内经济本财年将萎缩近6%，几乎与2009年的萎缩幅度一致。

Asset Management One资深投资组合经理Hisashi Iwama称，他不能排除日经指数下探3月低点的可能性。

“如果我们在秋季和冬季还不能找到新冠病毒的有效疗法，可能会出现第二波疫情和常规流感，引发医院混乱，社交限制措施重启，”他说。(完)