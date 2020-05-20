韓國金融市場：股市由跌轉升，受公司債市場支持舉措提振

路透首爾5月20日 - 韓國股市周三逆轉稍早跌勢實現上漲，因政府推出更多措施，以穩定因 新冠疫情而受到打擊的公司債市場。韓元兌美元在本地平台貶值，公債收益率(殖利率)下跌 。 3:16 GMT，綜合股價指數上漲3.51點或0.18%報1,984.12點。 韓國周三表示，政府和央行將成立一個10萬億韓元(82億美元)的特殊目的實體(SPV)， 用於直接購買商業票據，藉以穩定受到新冠病毒疫情打擊的本地債券市場。 Daeshin Securities的分析師Lee Kyoung-min說，在外資加大購買規模後，股市逆轉稍 早跌勢，IT相關股最受追捧。 外資在KOSPI買超221億韓元。 韓元兌美元 在本地結算平台報1,227，較上日收盤價1,225.3韓元跌0.14%。 在離岸交易中，韓元兌美元 報1,226.81，較上日跌0.14%；韓元一個月期無本金 交割遠期外匯(NDF) 報1,226.5。 三年期公債6月期貨 上漲0.05點，至112.1。 指標三年期公債收益率 為0.859%，上日為0.876%。10年期公債收益率KR10Y T=RR為1.366%，上日為1.391%。 (附注：韓元即港台慣用的韓圜)。 如欲瀏覽韓國現貨公債報價，請點選 如欲瀏覽韓國公債期貨主力合約報價，請點選 (完) (編譯 王穎/汪紅英；審校 白雲/張若琪)