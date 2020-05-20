Biotechnology
May 20, 2020 / 3:25 AM / Updated an hour ago

韓國金融市場：股市由跌轉升，受公司債市場支持舉措提振

1 Min Read

路透首爾5月20日 - 韓國股市周三逆轉稍早跌勢實現上漲，因政府推出更多措施，以穩定因
新冠疫情而受到打擊的公司債市場。韓元兌美元在本地平台貶值，公債收益率(殖利率)下跌
。
    
    3:16 GMT，綜合股價指數上漲3.51點或0.18%報1,984.12點。

    韓國周三表示，政府和央行將成立一個10萬億韓元(82億美元)的特殊目的實體(SPV)，
用於直接購買商業票據，藉以穩定受到新冠病毒疫情打擊的本地債券市場。            
    
    Daeshin Securities的分析師Lee Kyoung-min說，在外資加大購買規模後，股市逆轉稍
早跌勢，IT相關股最受追捧。
    
    外資在KOSPI買超221億韓元。
    
    韓元兌美元          在本地結算平台報1,227，較上日收盤價1,225.3韓元跌0.14%。

    在離岸交易中，韓元兌美元      報1,226.81，較上日跌0.14%；韓元一個月期無本金
交割遠期外匯(NDF)             報1,226.5。
    
    三年期公債6月期貨       上漲0.05點，至112.1。
    
    指標三年期公債收益率          為0.859%，上日為0.876%。10年期公債收益率KR10Y
T=RR為1.366%，上日為1.391%。
    
    (附注：韓元即港台慣用的韓圜)。
    如欲瀏覽韓國現貨公債報價，請點選          
    如欲瀏覽韓國公債期貨主力合約報價，請點選        (完) (編譯 王穎/汪紅英；審校 白雲/張若琪)
Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below