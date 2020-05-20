韩国金融市场：股市由跌转升，受公司债市场支持举措提振

路透首尔5月20日 - 韩国股市周三逆转稍早跌势实现上涨，因政府推出更多措施，以稳定因 新冠疫情而受到打击的公司债市场。韩元兑美元在本地平台贬值，公债收益率(殖利率)下跌 。 3:16 GMT，综合股价指数上涨3.51点或0.18%报1,984.12点。 韩国周三表示，政府和央行将成立一个10万亿韩元(82亿美元)的特殊目的实体(SPV)， 用于直接购买商业票据，藉以稳定受到新冠病毒疫情打击的本地债券市场。 Daeshin Securities的分析师Lee Kyoung-min说，在外资加大购买规模后，股市逆转稍 早跌势，IT相关股最受追捧。 外资在KOSPI买超221亿韩元。 韩元兑美元 在本地结算平台报1,227，较上日收盘价1,225.3韩元跌0.14%。 在离岸交易中，韩元兑美元 报1,226.81，较上日跌0.14%；韩元一个月期无本金 交割远期外汇(NDF) 报1,226.5。 三年期公债6月期货 上涨0.05点，至112.1。 指标三年期公债收益率 为0.859%，上日为0.876%。10年期公债收益率KR10Y T=RR为1.366%，上日为1.391%。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王颖/汪红英；审校 白云/张若琪)