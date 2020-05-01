ФАКТОРЫ - 1 мая

Ниже представлены основные события дня, способные оказать влияние на котировки российских активов (время московское).

ЗАРУБЕЖНЫЕ СОБЫТИЯ И СТАТИСТИКА here

Пятница, 1 мая

- Выходной день в Китае, Франции и Швейцарии

- В США будут опубликованы данные о продаже транспортных средств за апрель

- 01.30 - Австралия, индекс AIG деловой активности в промсекторе за апрель

- 02.30 - Япония, базовый индекс потребительской инфляции в токийском регионе за апрель

- 03.30 - Япония, итоговый индекс PMI деловой активности в промсекторе за апрель

- 04.30 - Австралия, динамика цена на импорт за I кв

- 09.30 - Австралия, динамика стоимости сырьевого экспорта за апрель в годовом исчислении

- 11.30 - Великобритания, индекс PMI деловой активности в строительном секторе за апрель

- 12.30 - Великобритания, нетто-объем объём выданных кредитов физлицам в марте

- 12.30 - Великобритания, динамика денежной массы М4 за март

- 12.30 - Великобритания, число одобренных заявлений на ипотеку за март

- 16.30 - Канада, индекс PMI деловой активности в промсекторе за апрель

- 16.45 - США, итоговый индекс PMI деловой активности в промсекторе за апрель

- 17.00 - США, индекс ISM PMI деловой активности в промсекторе за апрель

- 17.00 - США, расходы на строительство за март

- После 20.00 - США, отчет компании Baker Hughes об активных нефтедобывающих установках

Понедельник, 4 мая

- Выходной день в Японии

- 04.00 - Австралия, индекс цен на товары и услуги, приобретенные потребителями в апреле, расчитываемый Мельбурнским институтом

- 04.30 - Австралия, динамика розничных продаж за март

- 04.30 - Австралия, индекс ANZ рабочих вакансий, опубликованных в крупнейших ежедневных изданиях и на веб-сайтах за апрель

- 04.30 - Австралия, данные об одобренных заявках на строительство за март

- 10.50 - Франция, итоговый индекс PMI деловой активности в промсекторе за апрель

- 10.55 - Германия, итоговый индекс PMI деловой активности в промсекторе за апрель

- 11.00 - Еврозона, итоговый индекс PMI деловой активности в промсекторе за апрель

- 11.30 - Еврозона, индекс Sentix инвестиционного доверия на май

- 17.00 - США, динамика фабричных заказов за март