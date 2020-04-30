ФАКТОРЫ - 30 апреля

Ниже представлены основные события дня, способные оказать влияние на котировки российских активов (время московское).

ПОЛИТИКА

- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в видеоконференции министров иностранных дел “нормандского формата”, проведет пресс-конференцию по итогам переговоров.

ЭКОНОМИКА

- 10.30 - Ассоциация российских банков проведет аудиовстречу с директором Департамента банковского регулирования Банка России Алексеем Лобановым.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2020 года, проведет телефонную конференцию.

- НЛМК опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2020 года, раскроет рекомендацию совета директоров по дивидендам за I квартал 2020 года, проведет телефонную конференцию.

- Норильский никель обнародует итоги производственной деятельности за I квартал 2020 года.

- Евраз опубликует операционные результаты за I квартал 2020 года, проведет телефонную конференцию.

- Заседание совета директоров Роснефти. В повестке - вопрос об определении позиции в отношении сокращения добычи нефти в мае-июле 2020 года относительно утвержденного бизнес-плана 2020 года в целях исполнения РФ решений министерской встречи стран крупнейших производителей нефти по сокращению добычи нефти.

- Руководство Новатэка проведет телефонную конференцию по итогам публикации финансовых результатов.

- ИнтерРАО опубликует производственные результаты за I квартал 2020 года.

- Детский мир опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2020 года.

- MD Medical, владеющая группой компаний Мать и дитя, опубликует операционные результаты за I квартал 2020 года.

- Обувь России опубликует операционные результаты за I квартал 2020 года.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Четверг, 30 апреля

- Аукцион репо “тонкой настройки” ЦБР, 500 млрд р на 6 дн

ЗАРУБЕЖНЫЕ СОБЫТИЯ И СТАТИСТИКА here

Четверг, 30 апреля

- 02.50 - Япония, динамика розничных продаж за март

- 02.50 - Япония, предварительная оценка промпроизводства за март

- 04.00 - Китай, публикация индексов PMI деловой активности менеджеров по закупкам в промышленности и секторе услуг за апрель

- 04.30 - Австралия, динамика цена на импорт за I кв

- 04.30 - Австралия, динамика кредитования частного сектора за март

- 08.00 - Япония, динамика начатого в марте строительства

- 08.30 - Франция, предварительные данные ВВП за I кв

- 09.45 - Франция, динамика потребительских расходов за март

- 09.45 - Франция, предварительное значение индекса потребительской инфляции за апрель

- 10.55 - Германия, изменение числа безработных за март

- 12.00 - Еврозона, предварительное значение ВВП за I кв

- 12.00 - Еврозона, предварительная оценка годовой потребительской инфляции за апрель, основной и базовый показатели

- 12.00 - Еврозона, уровень безработицы в марте

- 14.45 - Еврозона, объявление итогов заседания ЕЦБ по вопросам ДКП и процентных ставок (текущий уровень ставки рефинансирования - 0,00 процентов годовых), и публикация сопроводительного послания

- 15.30 - Еврозона, пресс-конференция по итогам заседания ЕЦБ

- 15.30 - США, данные о числе обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе

- 15.30 - США, базовый индекс цен на товары и услуги, приобретаемые потребителями США, за март

- 15.30 - США, динамика личных доходов и расходов за март

- 15.30 - США, индекс стоимости рабочей силы за I кв

- 15.30 - Канада, ВВП за февраль

- 15.30 - Канада, индекс RMPI цен на купленное канадскими производителями сырье за март

- 15.30 - Канада, индекс IPPI цен на продукцию канадской промышленности за март

- 16.45 - США, индекс PMI Chicago деловой активности менеджеров по закупкам в промсекторе региона Среднего Запада за апрель

- 17.30 - США, данные об изменении запасов природного газа на прошлой неделе, предоставляемые Управлением энергетической информации (EIA)