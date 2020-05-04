ФАКТОРЫ - 4 мая

Ниже представлены основные события дня, способные оказать влияние на котировки российских активов (время московское).

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Понедельник, 4 мая

- Выходной день в РФ

- Московская биржа проводит торги www.moex.com/n28298/?nt=106

Вторник, 5 мая

- Выходной день в РФ

- Московская биржа проводит торги www.moex.com/n28298/?nt=106

Среда, 6 мая

- Аукцион репо “тонкой настройки” ЦБР, 1 трлн р на 6 дн

- Аукцион репо Казначейства, 400 млрд р на 1 дн

ЗАРУБЕЖНЫЕ СОБЫТИЯ И СТАТИСТИКА here

Понедельник, 4 мая

- Выходной день в Японии и Китае

- 04.00 - Австралия, индекс цен на товары и услуги, приобретенные потребителями в апреле, расчитываемый Мельбурнским институтом

- 04.30 - Австралия, индекс ANZ рабочих вакансий, опубликованных в крупнейших ежедневных изданиях и на веб-сайтах за апрель

- 04.30 - Австралия, данные об одобренных заявках на строительство за март

- 10.50 - Франция, итоговый индекс PMI деловой активности в промсекторе за апрель

- 10.55 - Германия, итоговый индекс PMI деловой активности в промсекторе за апрель

- 11.00 - Еврозона, итоговый индекс PMI деловой активности в промсекторе за апрель

- 11.30 - Еврозона, индекс Sentix инвестиционного доверия на май

- 12.00 - Евозона, полугодовая публикация Еврокомиссией экономического прогноза на ближайшие два года

- 17.00 - США, динамика фабричных заказов за март

Вторник, 5 мая

- Выходной день в Японии

- 01.30 - Австралия, индекс AIG деловой активности в строительном секторе за апрель

- 07.30 - Австралия, объявление ключевой ставки Резервным банком Австралии (сейчас 0,25 процента годовых)

- 07.30 - Австралия, публикация текста сопроводительного послания РБА к решению о ставке

- 09.45 - Франция, данные об исполнении госбюджета за март

- 11.30 - Великобритания, индекс PMI активности в секторе услуг за апрель

- 12.00 - Еврозона, индекс цен производителей за март

- 15.30 - США, торговый баланс за март

- 15.30 - Канада, торговый баланс за март

- 16.45 - США, итоговый индекс PMI деловой активности в секторе услуг за апрель

- 17.00 - США, индекс ISM деловой активности в непроизводственном секторе за апрель

- 17.00 - США, индекс IBD/TIPP экономического оптимизма на май

- После 23.00 - США, публикация данных об изменении запасов нефти за прошлую неделю по версии Американского института нефти (API)

Среда, 6 мая

- Выходной день в Японии

- 09.00 - Австралия, динамика розничных продаж за март

- 10.50 - Франция, итоговый индекс PMI активности в секторе услуг за апрель

- 10.55 - Германия, итоговый индекс PMI активности в секторе услуг за апрель

- 11.00 - Еврозона, итоговый индекс PMI активности в секторе услуг за апрель

- 12.00 - Еврозона, динамика розничных продаж за март

- 15.15 - США, данные об изменении числа рабочих мест в коммерческом секторе за апрель по версии процессинговой компании ADP

- 17.30 - США, данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе, предоставляемые Управлением энергетической информации (EIA)

Четверг, 7 мая

- 01.30 - Австралия, индекс AIG деловой активности в секторе услуг за апрель

- 02.01 - Великобритания, индекс GfK доверия потребителей за март

- 02.50 - Япония, динамика денежной базы в апреле

- 04.30 - Австралия, торговый баланс за март

- 04.45 - Китай, индекс Caixin PMI деловой активности в секторе услуг за апрель

- После 06.00 - Китай, ожидается публикация торгового баланса за апрель, раздельно в юанях и долларах США

- 09.00 - Германия, динамика промпроизводства за март

- 09.45 - Франция, динамика промпроизводства за март

- 09.45 - Франция, предварительная оценка динамики занятости за I кв , исключая с/х сектор и правительственные структуры

- 09.45 - Франция, торговый баланс за март

- 10.30 - Великобритания, индекс Halifax цен на дома за апрель

- 14.00 - Великобритания, объявление Банком Англии ключевой ставки (сейчас 0,10 процента годовых)

- 14.00 - Великобритания, публикация итогов голосования по процентной ставке членами Комитета по монетарной политике Банка Англии

- 14.00 - Великобритания, объявление Банком Англии объема покупки активов

- 14.00 - Великобритания, публикация итогов голосования по программе покупки активов членами Комитета по монетарной политике Банка Англии

- 14.00 - Великобритания, заявление о денежно-кредитной политике по итогам заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии

- 14.00 - Великобритания, квартальный отчет Банка Англии о ДКП

- 14.30 - США, динамика увольнений на предприятиях за апрель

- 15.30 - США, данные о числе обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе

- 15.30 - США, предварительная оценка производительности труда в I кв без учета с/х сектора

- 15.30 - США, предварительная оценка стоимости рабочей силы за I кв без учета с/х сектора

- 17.00 - Канада, индекс Ivey PMI деловой активности менеджеров по закупкам за апрель

- 17.30 - США, данные об изменении запасов природного газа на прошлой неделе, предоставляемые Управлением энергетической информации (EIA)

- 21.00 - США, объем потребительского кредитования в марте

Пятница, 8 мая

- Выходной день в Великобритании и Франции

- 02.30 - Япония, динамика средних зарплат занятых на производстве работников за март

- 02.30 - Япония, динамика расходов домохозяйств за март

- 04.30 - Австралия, квартальный отчет Резервного банка Австралии о монетарной политике

- 09.00 - Германия, торговый баланс за март

- 15.15 - Канада, объем начатого в апреле строительства

- 15.30 - США, предварительная оценка производительности труда в I кв без учета с/х сектора

- 15.30 - США, предварительная оценка стоимости рабочей силы за I кв без учета с/х сектора

- 15.30 - США, данные о числе обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе

- 15.30 - Канада, уровень безработицы в апреле

- 15.30 - Канада, изменение числа рабочих мест за апрель

- 15.30 - Канада, динамика числа выданных разрешений на строительство за март

- 17.00 - США, итоговая динамика оптовых запасов за март

- После 20.00 - США, отчет компании Baker Hughes об активных нефтедобывающих установках