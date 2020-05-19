مبادلة بأبوظبي تقول إن شركة تابعة بدأت إنتاج أقنعة إن95 مع هانيويل

دبي 19 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة مبادلة للاستثمار، وهي صندوق تابع لحكومة أبوظبي، اليوم الثلاثاء إن شركتها التابعة ستراتا للتصنيع بدأت إنتاج أقنعة التنفس إن95 التي تستخدم لوقاية العاملين في المجال الطبي المشاركين في مكافحة فيروس كورونا القاتل.

وقالت مبادلة في بيان إن المشروع، وهو بالشراكة مع هانيويل إنترناشونال، سيكون بطاقة إنتاج سنوية تزيد على 30 مليون قناع.

وقالت مبادلة “خط الإنتاج هذا لن يكون قادرا فقط على تلبية الاحتياجات المحلية للقطاع الصحي بالإمارات...بل سيحًول الإمارات أيضا إلى مصدر لهذا المنتج الهام”.

وأضاف البيان أن الإمارات تستورد في الوقت الحالي كل أقنعة إن95 التي تحتاجها.

ولدى ستراتا، التي أُسست في 2009، منشأة لتصنيع أجزاء الطائرات في مدينة العين بإمارة أبوظبي، تنتج مكونات لإيرباص وبوينج وغيرهما.

وأكدت الإمارات 24 ألفا و190 حالة إصابة بفيروس كورونا، مع وفاة 224.