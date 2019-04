ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Εθνική Πανγαία- Απόκτηση πλειοψηφίας σε Aphrodite Hills και Aphrodite Springs

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.: Απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στην Aphrodite Hills Resort και στην Aphrodite Springs Η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής (60%) στις εταιρείες Aphrodite Hills Resort Limited και Aphrodite Springs Public Limited στην Πάφο της Κύπρου.

To Aphrodite Hills Resort εκτείνεται σε έκταση γης 234 εκταρίων με βλάστηση πουκαλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό ολόκληρης της έκτασης. Διαθέτει το μοναδικό πιστοποιημένο PGA National Cyprus γήπεδο γκολφ, 500 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, το οποίο και είναι ο πυρήνας του πολυβραβευμένου θέρετρου, στην Πάφο, με επιλογές διαμονής και δραστηριοτήτων που ξεχώρισαν σε όλη την Ευρώπη.

To Aphrodite Hills Resort διακρίθηκε πρόσφατα ως το «European Golf Resort of the Year 2018» και «European Golf Course of the Year 2018/2019». Στο χώρο του Resort βρίσκεται το ξενοδοχείο Aphrodite Hills Hotel by Atlantica με 290 δωμάτια & σουίτες.

Οι επαύλεις και τα διαμερίσματα από την Holiday Residences, που λειτουργούν στη φιλοσοφία των self-catering διακοπών με καινοτόμες υπηρεσίες, κατατάσσονται στις κορυφαίες επαύλεις διακοπών σε όλη την Ευρώπη.

Στο Resort συμπεριλαμβάνεται και μια επιλεκτική συλλογή από πολυτελείς επαύλεις και διαμερίσματα (πάνω από 750 έχουν ανεγερθεί και πωληθεί τα τελευταία 15 χρόνια ενώ η ανάπτυξη συνεχίζεται). Το γεγονός αυτό τοποθετεί το Resort σε περίοπτη θέση στην αγορά ακινήτων.

Με εξαιρετικές συνεδριακές εγκαταστάσεις, ακαδημία τένις με 9 γήπεδα, Retreat Spa by Atlantica (Best Luxury Resort Spa Regional Winner), ακαδημία ποδοσφαίρου, μονοπάτια της φύσης για περπάτημα και τρέξιμο, ιππασία, τοξοβολία, ποδηλασία, παιδικό club, υδροπάρκο, σουπερμάρκετ, καφετερίες, φούρνο, φαρμακείο, καταστήματα, εκκλησάκι, beach club, 18 εστιατόρια και μπαρ by Atlantica και γυμναστήριο, το Aphrodite Hills Resort είναι προορισμός θεματικού τουρισμού και συλλογής εμπειριών.

Σκοπός της Πανγαία και των συνεταίρων της είναι το Resort να συνεχίσει να αναπτύσσεται καθώς υπάρχει σημαντικός υπολειπόμενος συντελεστής δόμησης για την ανάπτυξη επιπλέον κατοικιών.

H Aphrodite Springs εκτείνεται σε 150 εκτάρια γης, όμορης με το Aphrodite Hills Resort, και είναι αδειοδοτημένη για την ανάπτυξη γηπέδου γκολφ και 125,000 τ.μ. κατοικιών και ακινήτων συμπληρωματικών χρήσεων.

Η συνολική επένδυση της Πανγαία ανήλθε σε €31,8 εκατ. Πρόκειται για μια στρατηγική, μακροπρόθεσμη επένδυση στην οποία η Πανγαία συμμετέχει μαζί με την Invel Real Estate και το βρετανικό fund Coller Capital (που μέσω της invel Real Estate συμμετέχει ήδη και στο μετοχικό κεφάλαιο της Πανγαία).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πανγαία, κος Αριστοτέλης Καρυτινός, δήλωσε: “Eίμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με αυτή την επένδυση στο κορυφαίο golf resort της Μεσογείου που μόλις ολοκληρώσαμε σε συνεργασία με την Coller Capital και την Invel Real Estate. Η αξία του project ως προς το real estate ξεπερνά αυτή τη στιγμή τα €100 εκατ. ενώ είναι εξαιρετικές οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης με εκτιμώμενο κόστος development άνω των €300 εκατ. σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα”.