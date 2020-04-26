美国财政：本财年联邦赤字或因疫情危机扩大近三倍，至纪录最高--CBO

路透华盛顿4月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周五称，抗疫导致全国性企业停工及美国政府支出飙升，会将本财年联邦赤字扩大近三倍至创纪录的3.7万亿(兆)美元。

CBO称，今年第二季美国国内生产总值(GDP)环比年率料下滑近40%，但预期下半年经济将复苏，并称失业率将升至16%，并且一直到2021年底都将维持两位数。

此项报告说明了国会议员在准备制定新立法以应对疫情时面临的财政压力。美国国会已经通过了3万亿美元的支出法案，用于医疗保健行业和小型企业，以及对抗疫情及其经济影响的其他措施。

“如果现行有关支出和收入的法律基本保持不变，并且不再提供大规模额外紧急资金，那么2020财年的联邦赤字将约为3.7万亿美元，下一财年为2.1万亿美元，”CBO称。今年3月时CBO对今明两年的联邦赤字预估规模均为略超1万亿美元。

CBO表示，到9月30日2020联邦财政年度结束时，联邦债务将相当于GDP的101%，到2021财年结束时将扩增至108%。

CBO预测，2020年实质GDP将下滑5.6%，然后2021年将增长2.8%。但2021年经济活动仍将较CBO于1月底发布的预测低6.7%。

在新冠病毒疫情席卷美国之前，CBO于1月28日预测，经济在这个总统大选年仍将保持活络，部分是因为消费者支出强劲。

现在一些专家预期的情况甚至比CBO更悲观。

侧重财政政策等议题的华盛顿智库—两党政策中心(Bipartisan Policy Center)资深副总裁William Hoagland表示，他认为2020年下半年经济复苏的速度将比CBO的展望慢。

Hoagland并称，若将可能的额外经济刺激立法纳入考虑，2020财年预算赤字可能超过4万亿美元。(完) (编译 刘秀红/张若琪 审校 李爽/汪红英)