美國財政：本財年聯邦赤字或因疫情危機擴大近三倍，至紀錄最高--CBO

路透華盛頓4月24日 - 美國國會預算辦公室(CBO)周五稱，抗疫導致全國性企業停工及美國政府支出飆升，會將本財年聯邦赤字擴大近三倍至創紀錄的3.7萬億(兆)美元。

CBO稱，今年第二季美國國內生產總值(GDP)環比年率料下滑近40%，但預期下半年經濟將復甦，並稱失業率將升至16%，並且一直到2021年底都將維持兩位數。

此項報告說明了國會議員在準備制定新立法以應對疫情時面臨的財政壓力。美國國會已經通過了3萬億美元的支出法案，用於醫療保健行業和小型企業，以及對抗疫情及其經濟影響的其他措施。

“如果現行有關支出和收入的法律基本保持不變，並且不再提供大規模額外緊急資金，那麼2020財年的聯邦赤字將約為3.7萬億美元，下一財年為2.1萬億美元，”CBO稱。今年3月時CBO對今明兩年的聯邦赤字預估規模均為略超1萬億美元。

CBO表示，到9月30日2020聯邦財政年度結束時，聯邦債務將相當於GDP的101%，到2021財年結束時將擴增至108%。

CBO預測，2020年實質GDP將下滑5.6%，然後2021年將增長2.8%。但2021年經濟活動仍將較CBO於1月底發布的預測低6.7%。

在新冠病毒疫情席卷美國之前，CBO於1月28日預測，經濟在這個總統大選年仍將保持活絡，部分是因為消費者支出強勁。

現在一些專家預期的情況甚至比CBO更悲觀。

側重財政政策等議題的華盛頓智庫—兩黨政策中心(Bipartisan Policy Center)資深副總裁William Hoagland表示，他認為2020年下半年經濟復甦的速度將比CBO的展望慢。

Hoagland並稱，若將可能的額外經濟刺激立法納入考慮，2020財年預算赤字可能超過4萬億美元。(完) (編譯 劉秀紅/張若琪 審校 李爽/汪紅英)