Китай собрался прекратить майнинг биткоинов -- WSJ

10 янв (Рейтер) - Китайские власти распорядились прекратить майнинг биткоинов, ужесточив ограничения, которые уже привели к закрытию биржи для торговли криптовалютой, сообщила on.wsj.com/2CZp86p газета Wall Street Journal в среду.

В последние годы Китай набрал популярность в качестве площадки торговли криптовалютами на фоне притока инвесторов и спекулянтов на биржи страны, которые позволяют осуществлять торги бесплатно, что обеспечивает рост спроса.

Однако это вынудило местных регуляторов ввести жесткие ограничения в отношении сектора криптовалют, чтобы избежать финансовых рисков, поскольку потребители проявляют активный интерес к рисковому и спекулятивному рынку, который показал беспрецедентный рост в текущем году.

В сентябре китайская биржа криптовалют BTCChina сообщила, что останавливает все торговые операции.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: