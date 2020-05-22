《独家新闻》美国拟招募逾10万人测试，力求年底前获得安全有效的新冠疫苗

路透芝加哥5月22日 - 美国计划开展一项大规模测试，将招募超过10万名志愿者对大约六个最有希望的新冠候选疫苗进行测试，以努力在2020年底前能够提供安全有效的疫苗。

该项目将把通常需要10年才能完成的疫苗开发和测试工作压缩到几个月内，证明遏制这场大流行的紧迫性。目前全球累计确诊病例已突破500万，死亡病例数超过33.5万例，疫情也令全球经济遭受重创。

科学家表示，为了实现这一目标，研发过程领先的疫苗制造商已经同意共享数据，并在自己的候选疫苗研发失败的情况下，将其临床试验网络借给竞争对手使用。

从7月开始，在小型早期研究中证明安全的候选疫苗，每支都将参加针对2-3万名志愿者开展的大规模测试。

Fred Hutchinson癌症研究中心疫苗专家Larry Corey博士表示，可能有10-15万人参与上述研究，他正在帮助设计测试。

美国国家卫生研究院(NIH)院长柯林斯(Francis Collins)博士对路透表示：”如果没有安全问题，研究就将继续推进。”

疫苗主要给身体健康的人员使用，研发过程通常会分步骤进行测试，首先要进行动物试验。

人体试验首先要针对身体健康的志愿者进行一项小型的安全性试验，然后展开稍大规模的研究，以找到合适的剂量，并及早了解疗效。最后阶段才包括对数千人进行大规模测试。只有这些步骤都完成，疫苗研发人员才可以进行数以百万剂的大规模生产。

柯林斯和Corey表示，在新冠疫情期间，上述过程中的许多步骤将会重叠，特别是中期和后期的试验。

这种方法存在风险，因为某些安全问题可能只在大规模试验中才会出现。路透和益普索(Ipsos)联合进行的一项调查显示，美国人对疫苗研发的速度感到担忧。(完) (编译 高思佳；审校 李军)