《獨家新聞》美國擬招募逾10萬人測試，力求年底前獲得安全有效的新冠疫苗

路透芝加哥5月22日 - 美國計劃開展一項大規模測試，將招募超過10萬名志愿者對大約六個最有希望的新冠候選疫苗進行測試，以努力在2020年底前能夠提供安全有效的疫苗。

該項目將把通常需要10年才能完成的疫苗開發和測試工作壓縮到幾個月內，證明遏制這場大流行的緊迫性。目前全球累計確診病例已突破500萬，死亡病例數超過33.5萬例，疫情也令全球經濟遭受重創。

科學家表示，為了實現這一目標，研發過程領先的疫苗製造商已經同意共享數據，並在自己的候選疫苗研發失敗的情況下，將其臨床試驗網絡借給競爭對手使用。

從7月開始，在小型早期研究中證明安全的候選疫苗，每支都將參加針對2-3萬名志愿者開展的大規模測試。

Fred Hutchinson癌症研究中心疫苗專家Larry Corey博士表示，可能有10-15萬人參與上述研究，他正在幫助設計測試。

美國國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)博士對路透表示：”如果沒有安全問題，研究就將繼續推進。”

疫苗主要給身體健康的人員使用，研發過程通常會分步驟進行測試，首先要進行動物試驗。

人體試驗首先要針對身體健康的志愿者進行一項小型的安全性試驗，然後展開稍大規模的研究，以找到合適的劑量，並及早了解療效。最後階段才包括對數千人進行大規模測試。只有這些步驟都完成，疫苗研發人員才可以進行數以百萬劑的大規模生產。

柯林斯和Corey表示，在新冠疫情期間，上述過程中的許多步驟將會重疊，特別是中期和後期的試驗。

這種方法存在風險，因為某些安全問題可能只在大規模試驗中才會出現。路透和益普索(Ipsos)聯合進行的一項調查顯示，美國人對疫苗研發的速度感到擔憂。(完) (編譯 高思佳；審校 李軍)