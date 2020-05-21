《焦点》美国提供12亿美元助力阿斯利康疫苗研发，并“预订”3亿剂

* 阿斯利康称已达成4亿剂疫苗供应合约

* 世界大国争相获得疫苗供应

* 英国已争取到1亿剂

路透班加罗尔/伦敦5月21日 - 英国制药公司阿斯利康(AstraZeneca)试验阶段的新冠疫苗最初可供应10亿剂，美国承诺提供高达12亿美元资金争取到其中近三分之一。世界大国争相购买药品，帮助经济恢复正常。

虽然目前尚无被证明对新冠病毒有效的疫苗，但全球各国领导人认为，疫苗是重启陷入停滞的经济、甚至是超越全球竞争对手的唯一途径。

在总统特朗普要求获得疫苗后，美国卫生及公共服务部(HHS)同意提供多达12亿美元的资金，以加快阿斯利康的疫苗研发，并为美国”预订”3亿剂疫苗。

“与阿斯利康的这项协议是曲速行动(Operation Warp Speed)计划的一个重大里程碑，有望在2021年前研发出安全、有效、广泛适用的疫苗，”美国卫生与公共服务部长阿扎尔(Alex Azar)表示。该部的声明称，首批疫苗可能最早10月在美国推出。

该疫苗之前被称作ChAdOx1 nCoV-19，现在更名为AZD1222，是由牛津大学研发并授权给阿斯利康使用的。该疫苗对新冠病毒的免疫性还不确定，因此其使用仍不明确。

美国的协议允许该疫苗在美国3万人身上进行III期临床试验。

阿斯利康称已经达成协议，将提供至少4亿份疫苗，并达到10亿份疫苗的生产能力，首批发货将于9月开始。

阿斯利康现在是英国富时100指数成分股中最具价值的公司，已经同意向英国人发放1亿份疫苗，其中3,000万份最早于9月发放。政府官员已经承诺英国人将首先获得疫苗。

**争相求取疫苗**

随着全球领导人审视至少自二战以来最严重的经济破坏，以及逾32.7万的死亡病例，许多人都在争先恐后地求取疫苗。

美国政府已和强生(J&J)、Moderna和赛诺菲敲定协议支持疫苗研发，这引发人们对最富裕国家将可以优先保护其国民的担忧。

赛诺菲执行长本月稍早说，鉴于美国金援其研究，在美国生产的疫苗可能率先提供给美国患者。这激怒了法国政府。

“我们在疫苗方面或治疗方面有很多事在发生。”特朗普在被问到阿斯利康的宣布时说。”未来一两周你们将收到很多(关于治疗方法)的重要声明。”

特朗普周四造访密西根州福特汽车工厂时表示，美军”已准备就绪，因此我们能够迅速提供1.5至2.5亿剂。”

阿斯利康表示，正在与世界各地的政府与合作伙伴磋商，例如印度血清研究所(Serum Institute of India)，以促进疫苗的取得与生产，并就公平配给和分发事宜与多个组织进行商谈。

阿斯利康执行长Pascal Soriot表示：”我们要感谢美国和英国政府为加速疫苗开发和生产所提供的大力支持。”

印度血清研究所是全球疫苗生产量最大的制造商，旗下有一专门机构从事疫苗生产，每年牛津疫苗产能最高可达4亿剂。(完) (编译 杜明霞/王灿/张若琪/陈宗琦；审校 张荻/汪红英/郑茵/徐文焰)