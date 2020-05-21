《焦點》美國提供12億美元助力阿斯利康疫苗研發，並“預訂”3億劑

* 阿斯利康稱已達成4億劑疫苗供應合約

* 世界大國爭相獲得疫苗供應

* 英國已爭取到1億劑

路透班加羅爾/倫敦5月21日 - 英國製藥公司阿斯利康(AstraZeneca)試驗階段的新冠疫苗最初可供應10億劑，美國承諾提供高達12億美元資金爭取到其中近三分之一。世界大國爭相購買藥品，幫助經濟恢復正常。

雖然目前尚無被證明對新冠病毒有效的疫苗，但全球各國領導人認為，疫苗是重啟陷入停滯的經濟、甚至是超越全球競爭對手的唯一途徑。

在總統特朗普要求獲得疫苗後，美國衛生及公共服務部(HHS)同意提供多達12億美元的資金，以加快阿斯利康的疫苗研發，並為美國”預訂”3億劑疫苗。

“與阿斯利康的這項協議是曲速行動(Operation Warp Speed)計劃的一個重大里程碑，有望在2021年前研發出安全、有效、廣泛適用的疫苗，”美國衛生與公共服務部長阿扎爾(Alex Azar)表示。該部的聲明稱，首批疫苗可能最早10月在美國推出。

該疫苗之前被稱作ChAdOx1 nCoV-19，現在更名為AZD1222，是由牛津大學研發並授權給阿斯利康使用的。該疫苗對新冠病毒的免疫性還不確定，因此其使用仍不明確。

美國的協議允許該疫苗在美國3萬人身上進行III期臨床試驗。

阿斯利康稱已經達成協議，將提供至少4億份疫苗，並達到10億份疫苗的生產能力，首批發貨將於9月開始。

阿斯利康現在是英國富時100指數成分股中最具價值的公司，已經同意向英國人發放1億份疫苗，其中3,000萬份最早於9月發放。政府官員已經承諾英國人將首先獲得疫苗。

**爭相求取疫苗**

隨著全球領導人審視至少自二戰以來最嚴重的經濟破壞，以及逾32.7萬的死亡病例，許多人都在爭先恐後地求取疫苗。

美國政府已和強生(J&J)、Moderna和賽諾菲敲定協議支持疫苗研發，這引發人們對最富裕國家將可以優先保護其國民的擔憂。

賽諾菲執行長本月稍早說，鑒於美國金援其研究，在美國生產的疫苗可能率先提供給美國患者。這激怒了法國政府。

“我們在疫苗方面或治療方面有很多事在發生。”特朗普在被問到阿斯利康的宣布時說。”未來一兩周你們將收到很多(關於治療方法)的重要聲明。”

特朗普周四造訪密西根州福特汽車工廠時表示，美軍”已準備就緒，因此我們能夠迅速提供1.5至2.5億劑。”

阿斯利康表示，正在與世界各地的政府與合作夥伴磋商，例如印度血清研究所(Serum Institute of India)，以促進疫苗的取得與生產，並就公平配給和分發事宜與多個組織進行商談。

阿斯利康執行長Pascal Soriot表示：”我們要感謝美國和英國政府為加速疫苗開發和生產所提供的大力支持。”

印度血清研究所是全球疫苗生產量最大的製造商，旗下有一專門機構從事疫苗生產，每年牛津疫苗產能最高可達4億劑。(完) (編譯 杜明霞/王燦/張若琪/陳宗琦；審校 張荻/汪紅英/鄭茵/徐文焰)