《疫情简讯》牛津大学新冠疫苗研发项目将扩大人体临床试验；英国将规定外国入境一律隔离14天

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* 牛津大学与阿斯利康研发中的新冠疫苗项目周五开始征求志愿受试者，以展开更大规模的临床试验。

* 英国将公布外国入境人员的隔离计划细节，包括本国国籍民众在内，从外国入境的人员皆必须自我隔离14天，并且向当局提供隔离住所的详细资料，违反规定者将处以1,000英镑罚款。

* 随着移工群聚感染病例连日新增数百起，新加坡新冠病毒确诊病例突破3万大关。新加坡周五新增612起病例，其中多数为移工，总感染数达到30,426。死亡病例维持在22人。

* 美国过去一周继续从疫情封锁中解封，手机定位公司Unacast和SafeGraph上个周末的数据都显示，零售商店来客数持续慢慢增加。但更广泛的经济活动指标显示，宏观经济还未见多少反弹。

* 英国和泰国的医护工作人员已开始参与一项试验，以确定两种抗疟疾药是否可用于治疗新冠肺炎，其中包括美国总统特朗普说他一直在服用的药。这项研究有超过4万名欧洲、非洲、亚洲和南美的医护人员参与，希望确定氯喹和羟氯喹是否对新冠病毒上有治疗作用。泰国和英国的研究者称，他们的试验已经进行了几个月。该团队称，实验室证据显示这些抗疟疾药在预防或治疗新冠肺炎上可能有效，但还没有确实证明。

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tmsnrt.rs/3aIRuz7

浏览新冠肺炎疫情相关报导，请点选 (编译 张若琪/蔡美珍；审校 张荻/戴素萍/艾茂林/张明钧)