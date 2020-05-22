韩国金融市场：中美紧张关系加剧导致股市收跌1.4%，韩元走软

路透首尔5月22日 - 韩国指标股指周五收跌1.4%，录得逾两周最大跌幅，因中国计划审议针对香港的新国安立法，引发美中紧张关系加剧。韩元走软，指标公债收益率上升。

韩国综合股价指数(KOSPI)收跌28.18点或1.41%，至1,970.13点，终结五日连涨局面。周线涨2.22%，此前连续两周下跌。

中国总理李克强表示，中国要建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，落实特区政府的宪制责任。

之前一日美国总统特朗普警告中国政府，不要试图对香港加强控制，美国参议员也就推出对中国官员实施制裁的立法发表评论。

外资在KOSPI卖超4,679.40亿韩元。

韩元兑美元在国内结算平台报1,237；较上日收盘价1,230.9 下跌0.49%。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,237.7，较上日下跌0.4%，一个月期无本金交割远期外汇(NDF)报1,239.8。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌2.79%，美国股市上日收盘温和 下跌。日本股市日经指数则是下跌0.8%。

三年期公债6月期货涨0.10点至112.2。韩国三个月存单指标利率为1.02%。

指标三年期公债收益率为0.841%，低于上日收盘价0.856%。指标10年期公债收益率上涨0.8个基点，报1.350%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 刘秀红/王颖；审校 孙茉莉/白云)