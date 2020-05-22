韓國金融市場：中美緊張關係加劇導致股市收跌1.4%，韓元走軟

路透首爾5月22日 - 韓國指標股指周五收跌1.4%，錄得逾兩周最大跌幅，因中國計劃審議針對香港的新國安立法，引發美中緊張關係加劇。韓元走軟，指標公債收益率上升。

韓國綜合股價指數(KOSPI)收跌28.18點或1.41%，至1,970.13點，終結五日連漲局面。周線漲2.22%，此前連續兩周下跌。

中國總理李克強表示，中國要建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，落實特區政府的憲制責任。

之前一日美國總統特朗普警告中國政府，不要試圖對香港加強控制，美國參議員也就推出對中國官員實施制裁的立法發表評論。

外資在KOSPI賣超4,679.40億韓元。

韓元兌美元在國內結算平台報1,237；較上日收盤價1,230.9 下跌0.49%。

在離岸交易中，韓元兌美元報1,237.7，較上日下跌0.4%，一個月期無本金交割遠期外匯(NDF)報1,239.8。

MSCI明晟亞太地區(除日本)指數下跌2.79%，美國股市上日收盤溫和 下跌。日本股市日經指數則是下跌0.8%。

三年期公債6月期貨漲0.10點至112.2。韓國三個月存單指標利率為1.02%。

指標三年期公債收益率為0.841%，低於上日收盤價0.856%。指標10年期公債收益率上漲0.8個基點，報1.350%。

(附注：韓元即港台慣用的韓圜)。

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如欲瀏覽韓國公債期貨主力合約報價，請點選 (完) (編譯 劉秀紅/王穎；審校 孫茉莉/白雲)