《疫情简讯》英国将规定外国入境一律隔离14天；新加坡确诊病例突破3万大关

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* 英国将公布外国入境人员的隔离计划细节，包括本国国籍民众在内，从外国入境的人员皆必须自我隔离14天，并且向当局提供隔离住所的详细资料，违反规定者将处以1,000英镑罚款。

* 随着移工群聚感染病例连日新增数百起，新加坡新冠病毒确诊病例突破3万大关。新加坡周五新增612起病例，其中多数为移工，总感染数达到30,426。死亡病例维持在22人。

* 美国过去一周继续从疫情封锁中解封，手机定位公司Unacast和SafeGraph上个周末的数据都显示，零售商店来客数持续慢慢增加。但更广泛的经济活动指标显示，宏观经济还未见多少反弹。

* 英国和泰国的医护工作人员已开始参与一项试验，以确定两种抗疟疾药是否可用于治疗新冠肺炎，其中包括美国总统特朗普说他一直在服用的药。这项研究有超过4万名欧洲、非洲、亚洲和南美的医护人员参与，希望确定氯喹和羟氯喹是否对新冠病毒上有治疗作用。泰国和英国的研究者称，他们的试验已经进行了几个月。该团队称，实验室证据显示这些抗疟疾药在预防或治疗新冠肺炎上可能有效，但还没有确实证明。

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tmsnrt.rs/3aIRuz7

浏览新冠肺炎疫情相关报导，请点选 (编译 张若琪/蔡美珍；审校 张荻/戴素萍/艾茂林)