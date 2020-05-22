《疫情簡訊》牛津大學新冠疫苗研發項目將擴大人體臨床試驗；英國將規定外國入境一律隔離14天

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* 牛津大學與阿斯利康研發中的新冠疫苗項目周五開始徵求志願受試者，以展開更大規模的臨床試驗。

* 英國將公布外國入境人員的隔離計劃細節，包括本國國籍民眾在內，從外國入境的人員皆必須自我隔離14天，並且向當局提供隔離住所的詳細資料，違反規定者將處以1,000英鎊罰款。

* 隨著移工群聚感染病例連日新增數百起，新加坡新冠病毒確診病例突破3萬大關。新加坡周五新增612起病例，其中多數為移工，總感染數達到30,426。死亡病例維持在22人。

* 美國過去一周繼續從疫情封鎖中解封，手機定位公司Unacast和SafeGraph上個周末的數據都顯示，零售商店來客數持續慢慢增加。但更廣泛的經濟活動指標顯示，宏觀經濟還未見多少反彈。

* 英國和泰國的醫護工作人員已開始參與一項試驗，以確定兩種抗瘧疾藥是否可用於治療新冠肺炎，其中包括美國總統特朗普說他一直在服用的藥。這項研究有超過4萬名歐洲、非洲、亞洲和南美的醫護人員參與，希望確定氯喹和羥氯喹是否對新冠病毒上有治療作用。泰國和英國的研究者稱，他們的試驗已經進行了幾個月。該團隊稱，實驗室證據顯示這些抗瘧疾藥在預防或治療新冠肺炎上可能有效，但還沒有確實證明。

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tmsnrt.rs/3aIRuz7

瀏覽新冠肺炎疫情相關報導，請點選 (編譯 張若琪/蔡美珍；審校 張荻/戴素萍/艾茂林/張明鈞)