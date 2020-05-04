欧洲股市：以重挫2.7%为5月开局，蒂森克虏伯领跌

* 蒂森克虏伯现金告急

* 中美就病毒问题的口水战令投资者紧张不安

* 4月欧元区制造业活动骤降，因病毒扩散

* 油气股和汽车股跌幅最大

路透5月4日 - 欧洲股市周一收低，投资者在五一假期后面对中美关系再度趋紧，此前美国政府就冠状病毒问题威胁要对中国征收关税。

泛欧STOXX 600指数 5月开局不佳，收盘下跌2.7%，4月份涨幅为6%，因寄望主要经济体将解除控制疫情蔓延的封锁措施。欧元区股市重挫3.8%。

对经济增长敏感的行业，包括石油和天然气、汽车制造商和银行受创尤重，因全球最大的两个经济体之间可能出现新的贸易争端。

美国国务卿蓬佩奥周日表示，有”大量证据”表明新冠病毒源自中国一个实验室，但他没有对美国情报机构得出的新冠病毒非人为制造的结论提出质疑。中国官方媒体环球时报社论回应称，请蓬佩奥把这些证据拿出来。

欧洲油气股是当天表现最差的板块之一，跟随油价下跌。在上月原油价格暴跌后，该行业已经摇摇欲坠。

德国蒂森克虏伯暴跌14%，此前该公司管理层在一封公开信中告诉员工，尽管该公司出售了电梯业务，但疫情可能导致新的财务困难。

数据还显示，受疫情影响，整个4月欧元区制造业活动大幅萎缩。

另外，摩根大通股票分析师将欧元区股票评级从”增持”下调至”中性”。

英国富时100指数小跌0.16%，德股DAX指数收挫3.64%，法股大跌4.24%。(完) (编译 李军；审校 母红)