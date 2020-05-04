歐洲股市：以重挫2.7%為5月開局，蒂森克虜伯領跌

* 蒂森克虜伯現金告急

* 中美就病毒問題的口水戰令投資者緊張不安

* 4月歐元區製造業活動驟降，因病毒擴散

* 油氣股和汽車股跌幅最大

路透5月4日 - 歐洲股市周一收低，投資者在五一假期後面對中美關係再度趨緊，此前美國政府就冠狀病毒問題威脅要對中國徵收關稅。

泛歐STOXX 600指數 5月開局不佳，收盤下跌2.7%，4月份漲幅為6%，因寄望主要經濟體將解除控制疫情蔓延的封鎖措施。歐元區股市重挫3.8%。

對經濟增長敏感的行業，包括石油和天然氣、汽車製造商和銀行受創尤重，因全球最大的兩個經濟體之間可能出現新的貿易爭端。

美國國務卿蓬佩奧周日表示，有”大量證據”表明新冠病毒源自中國一個實驗室，但他沒有對美國情報機構得出的新冠病毒非人為製造的結論提出質疑。中國官方媒體環球時報社論回應稱，請蓬佩奧把這些證據拿出來。

歐洲油氣股是當天表現最差的板塊之一，跟隨油價下跌。在上月原油價格暴跌後，該行業已經搖搖欲墜。

德國蒂森克虜伯暴跌14%，此前該公司管理層在一封公開信中告訴員工，儘管該公司出售了電梯業務，但疫情可能導致新的財務困難。

數據還顯示，受疫情影響，整個4月歐元區製造業活動大幅萎縮。

另外，摩根大通股票分析師將歐元區股票評級從”增持”下調至”中性”。

英國富時100指數小跌0.16%，德股DAX指數收挫3.64%，法股大跌4.24%。(完) (編譯 李軍；審校 母紅)