Biotechnology
April 30, 2020 / 6:18 AM / Updated 2 hours ago

新兴汇市：印尼卢比大涨近3%，其它多数亚洲货币亦走强

3 Min Read

    路透4月30日 - 印尼卢比周四上涨近3%，因预期债市资金流入
将增加。大多数其他亚洲货币亦在长周末之前走强，因为投资者对
新冠药物的早期试验结果感到乐观。
    
    美国传染病最高官员表示，吉利德科学的试验性抗病毒药物瑞
德西韦(Remdesivir)将成为新冠肺炎的标准用药，此前周三一项关
键临床试验的早期结果显示，该药物有助于加快病患从新冠肺炎中
恢复的速度。
    
    美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三为采取更多货币宽松措
施敞开大门，随后美元表现疲弱，这也为亚洲货币提供了支撑。

    印度卢比上涨1%，在此前四周下跌后本周可望上涨。
    
    印度报告第1,000例新冠死亡病例，不过政府智库的负责人周三
表示，感染人数没有出现所担心的指数那样的激增。
    
    马币受到油价上涨10%的支撑，因有迹象显示美国原油过
剩增长并不像预期的那样快。
    
    此外，东南亚金融市场因假期休市。多数新兴亚洲外汇市场周
五因劳动节休市。

    
    **印尼卢比**
    
    印尼卢比兑美元创下3月中以来新高，升穿15,000卢比关
卡，预料将连续第四周上涨；印尼央行本月稍早表示，希望印尼卢
比能够回到15,000水准。
    
    “印尼卢比因为冒险意愿改善而上涨，市场预期债市资金流入
升温，”星展银行外汇及信贷部门宏观策略师Wei-Liang Chang表示
。
    
    印尼周三通过超额配售(绿靴)发行债券，筹得11.38万亿卢比(7
.6019亿美元)。
    
    印尼财政部长英卓华表示，从第二季到年底将发售856.8万亿印
尼卢比的债券，以填补不断扩大的预算赤字。
    
    在此同时印尼也放宽部分地区的社交距离限制，允许部分工厂
复工。
    
 (06:08 GMT )                                   
 币别                   最新报价  亚洲上日尾盘     当日涨跌
 日圆                     106.46        106.70       +0.23%
 坡元                     1.4098        1.4115       +0.12%
 台币                     29.780        29.951       +0.57%
 韩元                    1,218.2       1,225.2       +0.57%
 泰铢                      32.32         32.36       +0.12%
 菲律宾披索               50.410        50.320       -0.18%
 印尼卢比                 14,900        15,300       +2.68%
 印度卢比                  75.06       75.6875       +0.84%
 马币                       4.31         4.343       +0.77%
 人民币                   7.0495        7.0765       +0.38%
                                                           
 年内表现                                                  
 币别                   最新报价    2019年收盘     今年涨跌
 日圆                     106.46        108.61       +2.02%
 坡元                     1.4098        1.3444     -4.64%​​
 台币                     29.780        30.106       +1.09%
 韩元                    1,218.2        1156.4     -5.07%​​
 泰铢                      32.32         29.91       -7.46%
 菲律宾披索               50.410         50.65      +0.48%​
 印尼卢比                 14,900         13880       -6.85%
 印度卢比                  75.06         71.38      -4.90%​
 马币                       4.31        4.0890       -5.13%
 人民币                   7.0495        6.9632      -1.22%​
 (完) (编译/审校  张涛/李春喜/张明钧/王颖/孙茉莉)
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