新兴汇市：印尼卢比大涨近3%，其它多数亚洲货币亦走强

路透4月30日 - 印尼卢比周四上涨近3%，因预期债市资金流入 将增加。大多数其他亚洲货币亦在长周末之前走强，因为投资者对 新冠药物的早期试验结果感到乐观。 美国传染病最高官员表示，吉利德科学的试验性抗病毒药物瑞 德西韦(Remdesivir)将成为新冠肺炎的标准用药，此前周三一项关 键临床试验的早期结果显示，该药物有助于加快病患从新冠肺炎中 恢复的速度。 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三为采取更多货币宽松措 施敞开大门，随后美元表现疲弱，这也为亚洲货币提供了支撑。 印度卢比上涨1%，在此前四周下跌后本周可望上涨。 印度报告第1,000例新冠死亡病例，不过政府智库的负责人周三 表示，感染人数没有出现所担心的指数那样的激增。 马币受到油价上涨10%的支撑，因有迹象显示美国原油过 剩增长并不像预期的那样快。 此外，东南亚金融市场因假期休市。多数新兴亚洲外汇市场周 五因劳动节休市。 **印尼卢比** 印尼卢比兑美元创下3月中以来新高，升穿15,000卢比关 卡，预料将连续第四周上涨；印尼央行本月稍早表示，希望印尼卢 比能够回到15,000水准。 “印尼卢比因为冒险意愿改善而上涨，市场预期债市资金流入 升温，”星展银行外汇及信贷部门宏观策略师Wei-Liang Chang表示 。 印尼周三通过超额配售(绿靴)发行债券，筹得11.38万亿卢比(7 .6019亿美元)。 印尼财政部长英卓华表示，从第二季到年底将发售856.8万亿印 尼卢比的债券，以填补不断扩大的预算赤字。 在此同时印尼也放宽部分地区的社交距离限制，允许部分工厂 复工。 (06:08 GMT ) 币别 最新报价 亚洲上日尾盘 当日涨跌 日圆 106.46 106.70 +0.23% 坡元 1.4098 1.4115 +0.12% 台币 29.780 29.951 +0.57% 韩元 1,218.2 1,225.2 +0.57% 泰铢 32.32 32.36 +0.12% 菲律宾披索 50.410 50.320 -0.18% 印尼卢比 14,900 15,300 +2.68% 印度卢比 75.06 75.6875 +0.84% 马币 4.31 4.343 +0.77% 人民币 7.0495 7.0765 +0.38% 年内表现 币别 最新报价 2019年收盘 今年涨跌 日圆 106.46 108.61 +2.02% 坡元 1.4098 1.3444 -4.64%​​ 台币 29.780 30.106 +1.09% 韩元 1,218.2 1156.4 -5.07%​​ 泰铢 32.32 29.91 -7.46% 菲律宾披索 50.410 50.65 +0.48%​ 印尼卢比 14,900 13880 -6.85% 印度卢比 75.06 71.38 -4.90%​ 马币 4.31 4.0890 -5.13% 人民币 7.0495 6.9632 -1.22%​ (完) (编译/审校 张涛/李春喜/张明钧/王颖/孙茉莉)