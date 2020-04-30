新興匯市：印尼盧比大漲近3%，其它多數亞洲貨幣亦走強

路透4月30日 - 印尼盧比周四上漲近3%，因預期債市資金流入 將增加。大多數其他亞洲貨幣亦在長周末之前走強，因為投資者對 新冠藥物的早期試驗結果感到樂觀。 美國傳染病最高官員表示，吉利德科學的試驗性抗病毒藥物瑞 德西韋(Remdesivir)將成為新冠肺炎的標準用藥，此前周三一項關 鍵臨床試驗的早期結果顯示，該藥物有助於加快病患從新冠肺炎中 恢復的速度。 美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)周三為採取更多貨幣寬鬆措 施敞開大門，隨後美元表現疲弱，這也為亞洲貨幣提供了支撐。 印度盧比上漲1%，在此前四周下跌後本周可望上漲。 印度報告第1,000例新冠死亡病例，不過政府智庫的負責人周三 表示，感染人數沒有出現所擔心的指數那樣的激增。 馬幣受到油價上漲10%的支撐，因有跡象顯示美國原油過 剩增長並不像預期的那樣快。 此外，東南亞金融市場因假期休市。多數新興亞洲外匯市場周 五因勞動節休市。 **印尼盧比** 印尼盧比兌美元創下3月中以來新高，升穿15,000盧比關 卡，預料將連續第四周上漲；印尼央行本月稍早表示，希望印尼盧 比能夠回到15,000水準。 “印尼盧比因為冒險意願改善而上漲，市場預期債市資金流入 升溫，”星展銀行外匯及信貸部門宏觀策略師Wei-Liang Chang表示 。 印尼周三通過超額配售(綠靴)發行債券，籌得11.38萬億盧比(7 .6019億美元)。 印尼財政部長英卓華表示，從第二季到年底將發售856.8萬億印 尼盧比的債券，以填補不斷擴大的預算赤字。 在此同時印尼也放寬部分地區的社交距離限制，允許部分工廠 復工。 (06:08 GMT ) 幣別 最新報價 亞洲上日尾盤 當日漲跌 日圓 106.46 106.70 +0.23% 坡元 1.4098 1.4115 +0.12% 台幣 29.780 29.951 +0.57% 韓元 1,218.2 1,225.2 +0.57% 泰銖 32.32 32.36 +0.12% 菲律賓披索 50.410 50.320 -0.18% 印尼盧比 14,900 15,300 +2.68% 印度盧比 75.06 75.6875 +0.84% 馬幣 4.31 4.343 +0.77% 人民幣 7.0495 7.0765 +0.38% 年內表現 幣別 最新報價 2019年收盤 今年漲跌 日圓 106.46 108.61 +2.02% 坡元 1.4098 1.3444 -4.64%​​ 台幣 29.780 30.106 +1.09% 韓元 1,218.2 1156.4 -5.07%​​ 泰銖 32.32 29.91 -7.46% 菲律賓披索 50.410 50.65 +0.48%​ 印尼盧比 14,900 13880 -6.85% 印度盧比 75.06 71.38 -4.90%​ 馬幣 4.31 4.0890 -5.13% 人民幣 7.0495 6.9632 -1.22%​ (完) (編譯/審校 張濤/李春喜/張明鈞/王穎/孫茉莉)