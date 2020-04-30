Biotechnology
April 30, 2020 / 6:18 AM / Updated 2 hours ago

新興匯市：印尼盧比大漲近3%，其它多數亞洲貨幣亦走強

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    路透4月30日 - 印尼盧比周四上漲近3%，因預期債市資金流入
將增加。大多數其他亞洲貨幣亦在長周末之前走強，因為投資者對
新冠藥物的早期試驗結果感到樂觀。
    
    美國傳染病最高官員表示，吉利德科學的試驗性抗病毒藥物瑞
德西韋(Remdesivir)將成為新冠肺炎的標準用藥，此前周三一項關
鍵臨床試驗的早期結果顯示，該藥物有助於加快病患從新冠肺炎中
恢復的速度。
    
    美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)周三為採取更多貨幣寬鬆措
施敞開大門，隨後美元表現疲弱，這也為亞洲貨幣提供了支撐。

    印度盧比上漲1%，在此前四周下跌後本周可望上漲。
    
    印度報告第1,000例新冠死亡病例，不過政府智庫的負責人周三
表示，感染人數沒有出現所擔心的指數那樣的激增。
    
    馬幣受到油價上漲10%的支撐，因有跡象顯示美國原油過
剩增長並不像預期的那樣快。
    
    此外，東南亞金融市場因假期休市。多數新興亞洲外匯市場周
五因勞動節休市。

    
    **印尼盧比**
    
    印尼盧比兌美元創下3月中以來新高，升穿15,000盧比關
卡，預料將連續第四周上漲；印尼央行本月稍早表示，希望印尼盧
比能夠回到15,000水準。
    
    “印尼盧比因為冒險意願改善而上漲，市場預期債市資金流入
升溫，”星展銀行外匯及信貸部門宏觀策略師Wei-Liang Chang表示
。
    
    印尼周三通過超額配售(綠靴)發行債券，籌得11.38萬億盧比(7
.6019億美元)。
    
    印尼財政部長英卓華表示，從第二季到年底將發售856.8萬億印
尼盧比的債券，以填補不斷擴大的預算赤字。
    
    在此同時印尼也放寬部分地區的社交距離限制，允許部分工廠
復工。
    
 (06:08 GMT )                                   
 幣別                   最新報價  亞洲上日尾盤     當日漲跌
 日圓                     106.46        106.70       +0.23%
 坡元                     1.4098        1.4115       +0.12%
 台幣                     29.780        29.951       +0.57%
 韓元                    1,218.2       1,225.2       +0.57%
 泰銖                      32.32         32.36       +0.12%
 菲律賓披索               50.410        50.320       -0.18%
 印尼盧比                 14,900        15,300       +2.68%
 印度盧比                  75.06       75.6875       +0.84%
 馬幣                       4.31         4.343       +0.77%
 人民幣                   7.0495        7.0765       +0.38%
                                                           
 年內表現                                                  
 幣別                   最新報價    2019年收盤     今年漲跌
 日圓                     106.46        108.61       +2.02%
 坡元                     1.4098        1.3444     -4.64%​​
 台幣                     29.780        30.106       +1.09%
 韓元                    1,218.2        1156.4     -5.07%​​
 泰銖                      32.32         29.91       -7.46%
 菲律賓披索               50.410         50.65      +0.48%​
 印尼盧比                 14,900         13880       -6.85%
 印度盧比                  75.06         71.38      -4.90%​
 馬幣                       4.31        4.0890       -5.13%
 人民幣                   7.0495        6.9632      -1.22%​
 (完) (編譯/審校  張濤/李春喜/張明鈞/王穎/孫茉莉)
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