《综述》美国又有几个州准备重启经济，白宫预计4月失业率将达16%

路透纽约/芝加哥4月26日 - 本周美国又有新的州不顾公共卫生专家的警告，准备解除为控制疫情实施的限制举措，而白宫预计4月的失业率将达到16%或更高。

卫生专家指出，人际交往增加可能引发新一轮新冠疫情；目前美国死亡病例接近54,000例。

科罗拉多、密西西比、明尼苏达、蒙大拿和田纳西州将加入尝试重启经济的行列，而这些州没有卫生专家所称防止疫情反弹所需的检测和接触追踪的基础设施，无法保障民众的生命安全。

在一个月的封锁之后，乔治亚，俄克拉荷马、阿拉斯加和南卡罗来纳已经采取措施重启经济。

这些前所未有的限制措施导致3月中以来有创纪录的2,650万美国人申请失业救济。美国国会预算办公室(CBO)周五预计，第二季经济年率将萎缩近40%。CBO预计，即使是明年，平均失业率也将在10%以上。

白宫经济顾问哈西特(Kevin Hassett)对记者表示，美国4月失业率可能达到16%甚至更高。

“我认为未来几个月将非常可怕，”哈西特周日表示，”你将看到的数字将是我们所见过的最糟糕的。”

在全美各地爆发抗议活动、要求解除居家令之际，田纳西州表示，周一将允许餐馆重新开门。密西西比州的居家令也在同一天到期。

蒙大拿州将允许企业周一复工，但前提是他们需限制产能和实施社交距离，明尼苏达州将允许部分企业周一复工，工业、制造业和在办公室工作的8万至10万人将重回工作岗位。

科罗拉多州的民主党州长Jared Polis允许可路边取货的零售店周一恢复营业。美发店理发店和刺青店周五可以营业。零售店、餐厅和电影院之后也将开放。

但大多数州解除限制举措的步伐并不统一。比如，丹佛将居家令延期至5月8日，但城市居民可驾车到附近的县城理发。乔治亚禁止地方实施比州法更严格的法规。

有八个州从未命令居民呆在家中，他们是阿肯色州、爱荷华州、内布拉斯加州、北达科他州、俄克拉荷马州、南达科塔州、犹他州和怀俄明州。

几项民调显示，多数美国人希望呆在家中以防感染新冠病毒，尽管这会对经济有影响。(完) (编译 张荻/杜明霞/李爽 审校 汪红英/张若琪/王灿)