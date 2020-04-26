《綜述》美國又有幾個州準備重啟經濟，白宮預計4月失業率將達16%

路透紐約/芝加哥4月26日 - 本周美國又有新的州不顧公共衛生專家的警告，準備解除為控制疫情實施的限制舉措，而白宮預計4月的失業率將達到16%或更高。

衛生專家指出，人際交往增加可能引發新一輪新冠疫情；目前美國死亡病例接近54,000例。

科羅拉多、密西西比、明尼蘇達、蒙大拿和田納西州將加入嘗試重啟經濟的行列，而這些州沒有衛生專家所稱防止疫情反彈所需的檢測和接觸追蹤的基礎設施，無法保障民眾的生命安全。

在一個月的封鎖之後，喬治亞，俄克拉荷馬、阿拉斯加和南卡羅來納已經採取措施重啟經濟。

這些前所未有的限制措施導致3月中以來有創紀錄的2,650萬美國人申請失業救濟。美國國會預算辦公室(CBO)周五預計，第二季經濟年率將萎縮近40%。CBO預計，即使是明年，平均失業率也將在10%以上。

白宮經濟顧問哈西特(Kevin Hassett)對記者表示，美國4月失業率可能達到16%甚至更高。

“我認為未來幾個月將非常可怕，”哈西特周日表示，”你將看到的數字將是我們所見過的最糟糕的。”

在全美各地爆發抗議活動、要求解除居家令之際，田納西州表示，周一將允許餐館重新開門。密西西比州的居家令也在同一天到期。

蒙大拿州將允許企業周一復工，但前提是他們需限制產能和實施社交距離，明尼蘇達州將允許部分企業周一復工，工業、製造業和在辦公室工作的8萬至10萬人將重回工作崗位。

科羅拉多州的民主黨州長Jared Polis允許可路邊取貨的零售店周一恢復營業。美發店理發店和刺青店周五可以營業。零售店、餐廳和電影院之後也將開放。

但大多數州解除限制舉措的步伐並不統一。比如，丹佛將居家令延期至5月8日，但城市居民可駕車到附近的縣城理發。喬治亞禁止地方實施比州法更嚴格的法規。

有八個州從未命令居民呆在家中，他們是阿肯色州、愛荷華州、內布拉斯加州、北達科他州、俄克拉荷馬州、南達科塔州、猶他州和懷俄明州。

幾項民調顯示，多數美國人希望呆在家中以防感染新冠病毒，儘管這會對經濟有影響。(完) (編譯 張荻/杜明霞/李爽 審校 汪紅英/張若琪/王燦)