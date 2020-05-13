《疫情简讯》抗疫模范生澳洲吁民众警惕疫情重现，4月入境人数因关闭国境惨跌98.7%

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* 澳洲当局表示，民众要对疫情再次爆发保持警惕，本周澳洲各地放宽行动限制，病亡人数周三升至98人。澳洲是应对疫情大流行最成功的国家之一，约有7,000个确诊病例，每日平均新增病例数的增幅已经低到仅剩0.14%。

* 澳洲4月海外入境旅客人数惨跌，受关闭国境抗击疫情影响，旅游业因此哀鸿遍野。澳洲统计局周三公布初步数据显示，4月入境人数仅21,600人，较上年同期锐减98.7%，而其中15,100人为归国的澳洲公民。

* 美国药厂Moderna Inc周二表示，美国食品药物管理局(FDA)批准给予其试验性新冠病毒疫苗快速审查资格，此举有助于加快监管审查流程。取得FDA的优先审查地位后，FDA会争取在六个月内就是否批准药物做出决定。

* 美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)周二报告，新冠病毒确诊病例达1,342,594例，较前一次统计增加18,106例，死亡病例增加1,064例至80,820例。

* 研究人员周二表示，根据最新修正的死亡人数预估模型预测，由于抑制疫情的限令松绑，到8月初，美国染疫死亡人数将超过14.7万人，较前一次预估高出近1万人。

* 根据路透计算，英格兰与威尔士的养老院至少已有2万人因疫情死亡。据英国国家统计局的官方数据，截至5月1日的八周，英格兰与威尔士养老院各种原因的死亡人数为37,627人；路透将此一数据扣掉同一段时间逾五年的养老院平均死亡人数，显示因新冠疫情丧生的人数超过19,900，而这还不包括苏格兰的数百个病亡案例，以及5月1日以来的数据。

* 巴西确诊病例数周二超过德国，自2月底疫情爆发以来，巴西确诊病例数已达177,589例，高于德国的170,508例，距离法国的178,225例不远。

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tmsnrt.rs/3aIRuz7

浏览新冠肺炎疫情相关报导，请点选 (编译 陈宗琦；审校 郑茵/张涛/张荻)