Asta 5G, in quarta giornata rilanci portano offerte totali a 3,496 miliardi

ROMA, 18 settembre (Reuters) - Nella quarta giornata la gara per l’assegnazione delle frequenze per il 5G i rilanci superiori al miliardo hanno fatto salire l’importo totale della gara a 3,5 miliardi.

Lo si legge in una nota del ministero dello Sviluppo economico in cui si aggiunge che l’asta per ottenere le frequenze necessarie al lancio dei servizi mobili di quinta generazione continuerà domani. “La fase dei miglioramenti competitivi ha visto partecipare le società Iliad Italia, Fastweb, Wind 3, Vodafone e Telecom Italia. A conclusione di questa giornata, l’ammontare totale delle offerte ha raggiunto quota 3.496.302.258,00 euro, con un incremento di 1.015.299.454,00 euro rispetto alle offerte iniziali”, riassume il ministero.

L’asta è ancora in corso spiega il comunicato “sulla banda 3700 MHz, che ha raggiunto un ammontare complessivo di 1.292.700.000,00 euro mentre ad oggi non risultano ancora offerte per la banda 700 SDL”.

