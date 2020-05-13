《疫情簡訊》澳洲4月入境人數慘跌98.7%；預估到8月初美國病亡人數將逾14.7萬

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* 澳洲4月海外入境旅客人數慘跌，受關閉國境抗擊疫情影響，旅遊業因此哀鴻遍野。澳洲統計局周三公布初步數據顯示，4月入境人數僅21,600人，較上年同期銳減98.7%，而其中15,100人為歸國的澳洲公民。

* 美國藥廠Moderna Inc周二表示，美國食品藥物管理局(FDA)批準給予其試驗性新冠病毒疫苗快速審查資格，此舉有助於加快監管審查流程。取得FDA的優先審查地位後，FDA會爭取在六個月內就是否批準藥物做出決定。

* 美國聯邦疾病控制和預防中心(CDC)周二報告，新冠病毒確診病例達1,342,594例，較前一次統計增加18,106例，死亡病例增加1,064例至80,820例。

* 研究人員周二表示，根據最新修正的死亡人數預估模型預測，由於抑制疫情的限令鬆綁，到8月初，美國染疫死亡人數將超過14.7萬人，較前一次預估高出近1萬人。

* 根據路透計算，英格蘭與威爾士的養老院至少已有2萬人因疫情死亡。據英國國家統計局的官方數據，截至5月1日的八周，英格蘭與威爾士養老院各種原因的死亡人數為37,627人；路透將此一數據扣掉同一段時間逾五年的養老院平均死亡人數，顯示因新冠疫情喪生的人數超過19,900，而這還不包括蘇格蘭的數百個病亡案例，以及5月1日以來的數據。

* 巴西確診病例數周二超過德國，自2月底疫情爆發以來，巴西確診病例數已達177,589例，高於德國的170,508例，距離法國的178,225例不遠。

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tmsnrt.rs/3aIRuz7

瀏覽新冠肺炎疫情相關報導，請點選 (編譯 陳宗琦；審校 鄭茵/張濤)