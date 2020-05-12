《疫情简讯》德国新增确诊病例933例；俄罗斯宣布逐步解封尽管单日确诊数创新高

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* 德国联邦卫生部旗下罗伯特科赫研究院(RKI)周二数据显示，德国新增新冠肺炎确诊病例933例，总数增至170,508例。死亡病例增加116例至7,533例。

* 根据菲律宾总统杜特尔特，该国部分地区的严格封锁措施将延长至5月15日之后。不过杜特尔特并未具体说明延长封锁期适用于哪些地区。菲律宾自3月12日起从首都马尼拉开始实施封锁。

* 俄罗斯总统普京周一宣布，将从周二开始逐步放宽封锁举措，尽管俄国新增确诊病例数大幅增加，感染总人数超越意大利，成为全球第四高的国家。在普京谈话前，俄罗斯公布新增11,656个确诊病例，创下单日新高，官方总数达221,344例，仅次于美国、西班牙与英国。

* 美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)周一报告，新冠病毒确诊病例达1,324,488例，死亡病例增加至79,756例。

* 英国首相约翰逊周一制定一套谨慎的返工计划，包括建议配戴自制面罩，不过其尝试解封的做法令人一头雾水，甚至招来嘲讽。反对党工党党魁Keir Starmer就表示，政府的指引自相矛盾，并未回应公众对重返工作岗位的诸多实际问题。

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tmsnrt.rs/3aIRuz7

浏览新冠肺炎疫情相关报导，请点选 (编译 陈宗琦/张明钧；审校 杜明霞/张荻/孙茉莉)