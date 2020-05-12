《疫情簡訊》德國新增確診病例933例；俄羅斯宣布逐步解封儘管單日確診數創新高

欲瀏覽英文報導全文，請點擊標題後鏈接。

* 德國聯邦衛生部旗下羅伯特科赫研究院(RKI)周二數據顯示，德國新增新冠肺炎確診病例933例，總數增至170,508例。死亡病例增加116例至7,533例。

* 根據菲律賓總統杜特爾特，該國部分地區的嚴格封鎖措施將延長至5月15日之後。不過杜特爾特並未具體說明延長封鎖期適用於哪些地區。菲律賓自3月12日起從首都馬尼拉開始實施封鎖。

* 俄羅斯總統普京周一宣布，將從周二開始逐步放寬封鎖舉措，儘管俄國新增確診病例數大幅增加，感染總人數超越意大利，成為全球第四高的國家。在普京談話前，俄羅斯公布新增11,656個確診病例，創下單日新高，官方總數達221,344例，僅次于美國、西班牙與英國。

* 美國聯邦疾病控制和預防中心(CDC)周一報告，新冠病毒確診病例達1,324,488例，死亡病例增加至79,756例。

* 英國首相約翰遜周一制定一套謹慎的返工計劃，包括建議配戴自制面罩，不過其嘗試解封的做法令人一頭霧水，甚至招來嘲諷。反對黨工黨黨魁Keir Starmer就表示，政府的指引自相矛盾，並未回應公眾對重返工作崗位的諸多實際問題。

追蹤全球新冠肺炎疫情的英文互動圖，請用外部瀏覽器打開

tmsnrt.rs/3aIRuz7

瀏覽新冠肺炎疫情相關報導，請點選 (編譯 陳宗琦/張明鈞；審校 杜明霞/張荻/孫茉莉)