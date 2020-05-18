ABD borsası vadeli kontratları ekonomik canlandırma planları ve aşıyla ilgili gelişmelerle açılışta sert yükselişe işaret etti

18 Mayıs (Reuters) - ABD borsası vadeli kontratlarının, COVID-19 için yapılan potansiyel aşı denemelerinde umut verici sonuçların alınmasıyla oluşan iyimserlik sonrası seans açılışında sert yükselişe işaret etti.

Ayrıca yatırımcılar ekonominin içinde bulunduğu derin resesyondan çıkartılması için daha fazla canlandırma yapılacağına dair umut besliyorlar.

Hükümetlerin sınırlamaları gevşetmesi sonrası koronavirüs enfeksiyonlarının ikinci dalgasının gelebileceği konusundaki endişeler devam ederken, yatırımcılar ilaç şirketlerinin aşı programlarını dikkatle izleyerek tüm olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşılıyorlar.

İlaç şirketi Moderna Inc, COVID-19 için yaptıkları aşı deneylerinin ilk aşamasından umut vaad eden sonuçlar elde ettiklerini açıkladı. Şirketin hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %26 yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) ilaç ajansı, ABD ilaç şirketi Gilead’ın COVID-19 tedavisi için geliştirdiği Remdesivir ilacına ön onayın önümüzdeki günlerde verilebileceğini açıkladı.

Yatırımcıların risk iştahı aynı zamanda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ekonomik toparlanma hakkındaki görüşleri ve gerektiğinde daha fazla parasal canlandırma yapılacağına dair verdiği sinyallerle arttı.

ABD ekonomisinin yaklaşık %6’sını oluşturan otomotiv sektörünün önde gelen şirketleri General Motors Co ve Ford Motor Co Kuzey Amerika’daki fabrikalarını tekrar açmaya hazırlanırlarken, piyasa açılmadan önceki işlemlerde hisseleri sırasıyla %2.3 ve %1.4 yükseldi.

Petrol talebinin artacağına yönelik beklentilerle petrol fiyatlarının yükselmesi sonrası, büyük petrol ve gaz şirketleri Exxon Mobil Corp, Chevron Corp ve Occidental Petroleum Corp %2.5 ila %5 arasında kazanım gösterdi.

Sınırların açılmaya başlaması ile gemi turu şirketleri Carnival Corp, Royal Caribbean Cruises Ltd, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd %7’den fazla artarken, hava yolu şirketleri Delta Air Lines Inc ve United Airlines Holdings sırasıyla %7 ve %8.4’ten fazla kazanım elde ettiler.

Dow Jones endeksi vadeli kontratları %2.82 artarken, S&P 500 endeksi vadeli kontratları %2.62 yükseldi. Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise %2.05 artış gösterdi.

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