ACÇÕES EUA-Futuros sobem com Irma a enfraquecer mais; Apple em foco

12 Set (Reuters) - Os futuros dos índices de acções norte-americanos avançam ligeiramente esta terça-feira, com o furacão Irma a enfraquecer ainda mais, tornando-se um ciclone pós-tropical, e com os investidores à espera do altamente antecipado lançamento do novo iPhone.

A Apple, a maior empresa mundial em capitalização bolsista, deverá revelar a edição do aniversário de dez anos do iPhone num evento que começa às 1700 GMT.

O Irma, um dos mais poderosos furacões atlânticos, baixou o grau, tornando-se um ciclone pós-tropical esta terça-feira, aliviando as preocupações com o seu impacto na economia.

O S&P 500 subiu para os máximos recorde esta segunda-feira, já que as preocupações sobre o Irma desapareceram e a Coreia do Norte não testou mísseis durante o fim-de-semana, como alguns temiam.

Contudo, a Coreia do Norte rejeitou na terça-feira a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que impõe sanções mais duras e disse que os Estados Unidos vão em breve enfrentar a “maior dor” que já tiveram.

As Nações Unidas reforçaram unanimemente as sanções contra Pyongyang na segunda-feira devido ao teste nuclear mais poderoso que o país conduziu no início do mês, impondo a proibição das exportações de têxteis da Coreia do Norte e limitando as importações de crude.

As acções da Apple subiram 1,05 pct antes do lançamento do iPhone.

A Sage Therapeutics caiu 23,18 pct após o seu medicamento para tratar um distúrbio convulsivo com risco de vida não ter conseguido atingir o objectivo principal do teste em fase avançada.

A DowDupont subiu 2,47 pct após a empresa, que foi formada após a fusão das gigantes químicas Dow Chemical e DuPont, ter dito que estava a fazer mudanças nos seus planos iniciais de dividir a empresa em três unidades.

As acções cotadas nos EUA da Teva subiram 7,35 pct após a farmacêutica ter chagado ao acordo para vender a sua marca de contraceptivos Paragard para a unidade da Cooper Cos por 1,1 mil milhões de euros.

Os Dow e-minis soma 0,21 pct, S&P 500 e-minis avançam 0,15 pct, Nasdaq 100 e-minis sobem 0,17 pct.

Texto original em inglês: (Reportagem por Sruthi Shankar; Traduzido por Nadiia Karpina, Gdynia Newsroom; Editado por Sérgio Gonçalves em Lisboa)