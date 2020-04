Amplifon, netto trim1 -73%, ricavi -7,2% per coronavirus, ritira guidance

MILANO, 29 aprile (Reuters) - Amplifon archivia il primo trimestre 2020 con un calo dell’utile netto del 72,7% a 5,1 milioni e ha deciso di ritirare la guidance, annunciata nel 2018 e aggiornata nel 2019, a causa della scarsa visibilità legata all’emergenza coronavirus.

Dopo l’annuncio il titolo è peggiorato fino a perdere il 3%. Alle 13,25 cede 2,74% a 20,62 euro in un mercato poco mosso.

“Considerata l’attuale incertezza sulla durata ed intensità dell’emergenza sanitaria e socio-economica relativa al Covid-19, nonché sui tempi di possibile rientro dell’emergenza e del conseguente ritorno alla normalità, la società ritiene che non sia ancora oggi possibile stimare l’impatto che tale epidemia avrà nel corso dell’esercizio”, si legge in una nota.

I ricavi sono calati del 7,2% a cambi costanti a 363,5 milioni, mentre l’ebitda è sceso del 17,8% a 64,9 milioni.

L’indebitamento finanziario netto è stabile a 790,7 milioni. Per preservare la posizione finanziaria netta, la società ha altresì temporaneamente sospeso tutti gli investimenti non essenziali e gli esborsi finanziari per operazioni di M&A, oltre alla decisione già comunicata di non distribuire il dividendo sul 2019.

Amplifon ha avviato a marzo il rifinanziamento delle proprie linee di credito. Al termine del piano avrà una scadenza media del debito di circa 5 anni e liquidità per complessivi 500 milioni.

Gli abbonati Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando (Gianluca Semeraro, in redazione a Milano Sabina Suzzi)