EXCLUSIVO-Baterias secretas da Tesla buscam reformular custos de carros elétricos

14 Mai (Reuters) - A Tesla planeja implementar uma nova bateria de longa duração e baixo custo em seu Model 3 na China até o início do próximo ano, que espera que tornará o custo de veículos elétricos em linha com os movidos à gasolina e permita que as baterias EV tenham uma segunda e terceira vida na rede elétrica.

Por meses, o presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, vem provocando investidores e rivais, com promessas de revelar avanços significativos na tecnologia de baterias durante um “Dia da Bateria” no final de maio.

Novas baterias de baixo custo projetadas para ter alcance de um milhão de milhas (cerca de 1,6 milhão de quilômetros) e permitir que os veículos da Tesla sejam vendidos com lucro pelo mesmo preço ou menos do que um veículo a gasolina são parte do plano de Musk, disseram à Reuters pessoas familiarizadas com os planos.

Com uma frota global de mais de 1 milhão de veículos elétricos capazes de conectar e compartilhar energia com a rede, o objetivo da Tesla é alcançar o status de uma empresa de energia, competindo com fornecedores tradicionais de energia como a Pacific Gas & Electric e Tokyo Electric Power , disseram essas fontes.

A nova bateria, que está no centro da estratégia da Tesla, foi desenvolvida em conjunto com a Contemporary Amperex Technology e implementa a tecnologia desenvolvida pela Tesla em colaboração com uma equipe de especialistas acadêmicos em baterias recrutados por Musk, afirmaram três pessoas.

Eventualmente, versões melhoradas da bateria, com maior densidade de energia e capacidade de armazenamento e custos ainda mais baixos, serão introduzidas em veículos adicionais em outros mercados, incluindo a América do Norte, disseram as fontes.

O plano da Tesla de lançar a nova bateria primeiro na China e sua estratégia mais ampla de reposicionar a empresa não foram relatadas anteriormente. A Tesla se recusou a comentar.

A Tesla também planeja implementar novos processos para uma produção automatizada e de alta velocidade, projetados para reduzir os custos de mão de obra e aumentar a produção em “terafactories” da empresa, cerca de 30 vezes o tamanho “gigafactory” de Nevada - uma estratégia reportada no final de abril para analistas por Musk.

A Tesla está trabalhando na reciclagem e recuperação de metais caros como níquel, cobalto e lítio, por meio de sua afiliada Redwood Materials, bem como em novas aplicações de “segunda vida” de baterias de veículos elétricos em sistemas de armazenamento em grade, como o que a Tesla construiu no sul Austrália em 2017. A montadora também disse que quer fornecer eletricidade a consumidores e empresas, mas não forneceu detalhes.

Juntos, os avanços na tecnologia de baterias, a estratégia de expandir as maneiras pelas quais as baterias de veículos elétricos podem ser usadas e a automação da produção em grande escala, visam o mesmo objetivo: reformular a matemática financeira que até agora fazia um carro elétrico custar mais caro para a maioria dos consumidores do que ficar com veículos tradicionais de combustão interna.

A Tesla reportou lucro operacional por três trimestres consecutivos, quase dobrando o preço de suas ações este ano. Ainda assim, os ambiciosos planos de expansão de Musk dependem do aumento das margens de lucro e do volume de vendas.

“Precisamos realmente garantir uma curva muito acentuada na produção de baterias e continuar melhorando o custo por quilowatt-hora das baterias - isso é muito fundamental e extremamente difícil”, disse Musk aos investidores em janeiro.

“Temos que escalar a produção de baterias para níveis insanos, que as pessoas nem conseguem entender hoje.”