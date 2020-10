TABLE-Top 20 vehicles sold in the United States in Q3 2020

Oct 2 (Reuters) - The following are the 20 top-selling vehicles in the U.S in Q3 2020, as reported by automakers and ranked by total units. Top 20 selling vehicles in the U.S. in Q3 2020: RANK VEHICLE Q3 2020 Q3 2019 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 2,21,647 2,14,176 +3.5 2 Ram P/U 1,56,157 1,61,635 -3.4 3 Chevy Silverado-C/K P/U 1,47,484 1,55,482 -5.1 4 Toyota RAV4 1,19,214 1,24,012 -3.9 5 Honda CR-V 98,436 1,03,795 -5.2 6 Toyota Camry 79,046 82,448 -4.1 7 Honda Civic 73,083 86,312 -15.3 8 GMC Sierra P/U 67,812 66,198 +2.4 9 Chevrolet Equinox 67,476 79,799 -15.4 10 Toyota Highlander 62,230 68,986 -9.8 11 Nissan Rogue 60,436 97,033 -37.7 12 Ford Explorer 59,060 33,954 +73.9 13 Toyota Tacoma 58,920 65,756 -10.4 14 Toyota Corolla 56,612 81,110 -30.2 15 Honda Accord 56,537 75,028 -24.6 16 Jeep Grand Cherokee 56,447 61,768 -8.6 17 Jeep Wrangler 54,071 59,035 -8.4 18 Ford Escape 46,956 60,701 -22.6 19 Ford Fusion 29,243 37,557 -22.1 20 Nissan Altima 28,033 51,192 -45.2 RANK VEHICLE YTD 2020 YTD 2019 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 5,89,034 6,62,574 -11.1 2 Chevy Silverado-C/K P/U 4,14,650 4,12,259 +0.6 3 Ram P/U 4,02,410 4,61,115 -12.7 4 Toyota RAV4 3,02,574 3,24,622 -6.8 5 Honda CR-V 2,37,334 2,80,739 -15.5 6 Toyota Camry 2,04,945 2,58,456 -20.7 7 Honda Civic 2,00,941 2,55,484 -21.3 8 Chevrolet Equinox 1,91,727 2,53,956 -24.5 9 GMC Sierra P/U 1,74,645 1,63,601 +6.8 10 Nissan Rogue 1,67,401 2,72,300 -38.5 11 Toyota Corolla 1,66,213 2,33,978 -29.0 12 Toyota Tacoma 1,63,619 1,87,622 -12.8 13 Ford Explorer 1,60,209 1,35,777 +18.0 14 Kia Sorento 1,59,909 1,91,908 -16.7 15 Jeep Grand Cherokee 1,52,856 1,85,040 -17.4 16 Jeep Wrangler 1,50,202 1,76,020 -14.7 17 Kia Soul 1,45,625 2,12,210 -31.4 18 Honda Accord 1,45,291 2,04,463 -28.9 19 Toyota Highlander 1,41,301 1,80,169 -21.6 20 Kia Optima 1,38,956 2,03,327 -31.7 (Compiled by Bengaluru Newsroom)