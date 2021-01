TABLE-Top 20 vehicles sold in the United States in Q4 2020

Jan 6 (Reuters) - The following are the 20 top-selling vehicles in the U.S in Q4 2020, as reported by automakers and ranked by total units. Top 20 selling vehicles in the U.S. in Q4 2020: RANK VEHICLE Q4 2020 Q4 2019 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 198,388 233,952 -15.2 2 Chevy Silverado-C/K P/U 179,444 163,341 +9.9 3 Ram P/U 161,266 172,579 -6.6 4 Toyota RAV4 127,813 123,449 +3.5 5 Honda CR-V 96,168 103,429 -7.0 6 Toyota Camry 89,403 78,522 +13.9 7 Chevrolet Equinox 79,267 92,092 -13.9 8 GMC Sierra P/U 78,371 68,722 +14.0 9 Toyota Tacoma 75,187 61,179 +22.9 10 Toyota Highlander 70,975 59,269 +19.8 11 Toyota Corolla 70,965 70,872 +0.1 12 Ford Explorer 66,008 51,284 +28.7 13 Nissan Rogue 60,534 78,147 -22.5 14 Honda Civic 60,284 70,166 -14.1 15 Jeep Grand Cherokee 56,930 57,929 -1.7 16 Honda Accord 54,167 63,104 -14.2 17 Jeep Wrangler 51,109 52,012 -1.7 18 Ford Escape 46,743 47,587 -1.8 19 Nissan Altima 40,906 49,214 -16.9 20 Ford Edge 32,024 37,621 -14.9 RANK VEHICLE YTD 2020 YTD 2019 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 787,422 896,526 -12.2 2 Chevy Silverado-C/K P/U 594,094 575,600 +3.2 3 Ram P/U 563,676 633,694 -11.0 4 Toyota RAV4 430,387 448,071 -3.9 5 Honda CR-V 333,502 384,168 -13.2 6 Toyota Camry 294,348 336,978 -12.7 7 Chevrolet Equinox 270,994 346,048 -21.7 8 Honda Civic 261,225 325,650 -19.8 9 GMC Sierra P/U 253,016 232,323 +8.9 10 Toyota Tacoma 238,806 248,801 -4.0 11 Toyota Corolla 237,178 304,850 -22.2 12 Nissan Rogue 227,935 350,447 -35.0 13 Ford Explorer 226,217 187,061 +20.9 14 Toyota Highlander 212,276 239,438 -11.3 15 Jeep Grand Cherokee 209,786 242,969 -13.7 16 Jeep Wrangler 201,311 228,032 -11.7 17 Honda Accord 199,458 267,567 -25.5 18 Ford Escape 178,496 241,388 -26.1 19 Nissan Altima 137,988 209,183 -34.0 20 Ford Fusion 110,665 166,045 -33.4 (Compiled by Bengaluru Newsroom)