TABLE-Top 20 vehicles sold in U.S. in February

March 1 (Reuters) - The following are the 20 top-selling vehicles in the United States in February, excluding models from General Motors and Ford Motor, as reported by the automakers and ranked by total units: Top 20 selling vehicles in the United States in February : RANK VEHICLE Feb-19 Feb-18 PCT CHNG 1 Ram P/U 39,950 33,299 +20.0 2 Nissan Rogue 31,899 38,119 -16.3 3 Toyota Corolla 29,016 25,021 +16.0 4 Honda CR-V 26,304 25,852 +1.7 5 Toyota RAV4 26,149 29,869 -12.5 6 Toyota Camry 24,267 30,865 -21.4 7 Honda Civic 22,979 25,816 -11.0 8 Honda Accord 20,254 19,753 +2.5 9 Toyota Tacoma 18,533 16,817 +10.2 10 Jeep Grand Cherokee 18,009 17,468 +3.1 11 Toyota Highlander 17,384 15,960 +8.9 12 Nissan Sentra 17,072 17,148 -0.4 13 Nissan Altima 16,216 19,703 -17.7 14 Jeep Wrangler 15,001 15,936 -5.9 15 Dodge Caravan 12,521 16,443 -23.9 16 Hyundai Elantra 10,304 15,724 -34.5 17 Kia Soul 8,592 6,631 +29.6 18 Nissan Versa 7,410 7,196 +3.0 19 Kia Sorento 7,386 7,236 +2.1 20 Kia Optima 7,212 6,402 +12.7 RANK VEHICLE YTD 2019 YTD 2018 PCT CHNG 1 Ram P/U 74,839 62,657 +19.4 2 Nissan Rogue 58,012 74,303 -21.9 3 Honda CR-V 55,456 50,178 +10.5 4 Toyota Corolla 54,119 46,428 +16.6 5 Toyota RAV4 50,654 56,524 -10.4 6 Toyota Camry 48,069 55,503 -13.4 7 Honda Civic 44,532 49,565 -10.2 8 Honda Accord 39,040 37,430 +4.3 9 Toyota Tacoma 35,385 33,529 +5.5 10 Jeep Grand Cherokee 33,084 33,832 -2.2 11 Toyota Highlander 31,797 31,444 +1.1 12 Nissan Sentra 31,160 34,879 -10.7 13 Nissan Altima 28,405 39,888 -28.8 14 Jeep Wrangler 28,015 27,675 +1.2 15 Hyundai Elantra 20,246 29,741 -31.9 16 Dodge Caravan 19,634 26,852 -26.9 17 Kia Soul 15,693 12,569 +24.9 18 Kia Sorento 14,112 13,359 +5.6 19 Nissan Versa 14,059 14,444 -2.7 20 Volkswagen Jetta* 13,984 9,123 +53.3 * Jetta numbers include SportWagen sales Note: General Motors and Ford numbers are not included as the companies report on a quarterly basis. (Compiled by Bengaluru Newsroom)