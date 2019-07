TABLE-Top 20 vehicles sold in U.S. in June

July 3 (Reuters) - The following are the 20 top-selling vehicles in the United States in June, as reported by the automakers and ranked by total units: Top 20 selling vehicles in the United States in June: RANK VEHICLE June '19 June '18 PCT CHNG 1 Ram P/U 68,098 43,542 +56.4 2 Toyota RAV4 39,152 37,722 +3.8 3 Honda CR-V 30,427 33,306 -8.6 4 Honda Civic 29,751 31,345 -5.1 5 Toyota Camry 28,889 28,215 +2.4 6 Toyota Corolla 28,869 28,168 +2.5 7 Nissan Rogue 28,694 37,004 -22.5 8 Honda Accord 21,893 26,726 -18.1 9 Nissan Sentra 21,224 20,572 +3.2 10 Toyota Tacoma 20,476 22,296 -8.2 11 Jeep Wrangler 20,055 23,110 -13.2 12 Toyota Highlander 19,824 21,604 -8.2 13 Jeep Grand Cherokee 19,660 17,724 +10.9 14 Nissan Altima 16,548 26,956 -38.6 15 Hyundai Elantra 16,540 17,858 -7.4 16 Dodge Caravan 12,215 16,267 -24.9 17 Kia Optima 11,090 8,623 +28.6 18 Honda Odyssey 9,202 9,923 -7.3 19 Kia Soul 8,886 9,867 -9.9 20 Nissan Versa 8,882 7,745 +14.7 RANK VEHICLE YTD 2019 YTD 2018 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 448,398 451,138 -0.6 2 Ram P/U 299,480 233,539 +28.2 3 Chevy Silverado-C/K P/U 256,777 291,074 -11.8 4 Toyota RAV4 200,610 198,392 +1.1 5 Honda CR-V 176,944 179,580 -1.5 6 Toyota Camry 176,008 178,795 -1.6 7 Nissan Rogue 175,267 215,202 -18.6 8 Chevrolet Equinox 174,157 156,365 +11.4 9 Honda Civic 169,172 176,242 -4.0 10 Toyota Corolla 152,868 161,462 -5.3 11 Ford Escape 133,100 144,627 -8.0 12 Honda Accord 129,435 138,290 -6.4 13 Jeep Grand Cherokee 123,272 109,313 +12.8 14 Toyota Tacoma 121,866 116,266 +4.8 15 Jeep Wrangler 116,985 133,492 -12.4 16 Toyota Highlander 111,183 114,254 -2.7 17 Nissan Sentra 109,899 115,676 -5.0 18 Nissan Altima 108,777 123,792 -12.1 19 GMC Sierra P/U 97,403 100,874 -3.4 20 Ford Fusion 96,351 86,978 +10.8 Note: General Motors and Ford numbers are included in YTD. (Compiled by Bengaluru Newsroom)