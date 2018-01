TABLE- Top 20 vehicles sold in U.S. in December

Jan 3 (Reuters) - The following are the 20 top-selling vehicles in the U.S. in December as reported by the automakers and ranked by total units. Top 20 selling vehicles in the U.S. in December: RANK VEHICLE Nov-17 Nov-16 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 89,385 87,512 +2.1 2 Chevy Silverado-C/K P/U 67,676 54,272 +24.7 3 Ram P/U 44,907 47,556 -5.6 4 Toyota Camry 43,331 33,412 +29.7 5 Nissan Rogue 40,172 40,477 -0.8 6 Honda CR-V 36,983 37,778 -2.1 7 Chevrolet Equinox 32,784 27,195 +20.6 8 Toyota RAV4 32,542 37,214 -12.6 9 Honda Civic 31,406 31,482 -0.2 10 GMC Sierra P/U 26,436 23,290 +13.5 11 Ford Escape 26,253 25,788 +1.8 12 Ford Explorer 25,375 19,030 +33.3 13 Jeep Grand Cherokee 23,622 23,250 +1.6 14 Honda Accord 22,115 33,873 -34.7 15 Hyundai Elantra 21,350 19,556 +9.2 16 Toyota Highlander 21,041 25,425 -17.2 17 Toyota Corolla 19,969 31,209 -36.0 18 Toyota Tacoma 18,705 17,514 198124 19 Nissan Altima 18,199 24,763 -26.5 20 Ford Fusion 17,444 19,132 -8.8 Top 20 Selling Vehicles in the U.S. Through December: RANK VEHICLE YTD 2017 YTD 2016 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 896,764 820,799 +9.3 2 Chevy Silverado-C/K P/U 585,864 574,876 +1.9 3 Ram P/U 500,723 489,418 +2.3 4 Toyota RAV4 407,594 352,154 +15.7 5 Nissan Rogue 403,465 329,904 +22.3 6 Toyota Camry 387,081 388,618 -0.4 7 Honda CR-V 377,895 357,335 +5.8 8 Honda Civic 377,286 366,927 +2.8 9 Toyota Corolla 329,196 378,210 -13.0 10 Honda Accord 322,655 345,225 -6.5 11 Ford Escape 308,296 307,069 +0.4 12 Chevrolet Equinox 290,458 242,195 +19.9 13 Nissan Altima 254,996 307,380 -17.0 14 Jeep Grand Cherokee 240,696 212,273 +13.4 15 Ford Explorer 238,056 216,294 +10.1 16 Nissan Sentra 218,451 214,709 +1.7 17 GMC Sierra P/U 217,943 221,680 -1.7 18 Toyota Highlander 215,775 191,379 +12.7 19 Ford Fusion 209,623 265,840 -21.1 20 Hyundai Elantra 198,210 208,319 -4.9 (Compiled by Bengaluru Newsroom)