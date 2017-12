TABLE- Top 20 vehicles sold in U.S. in November

Dec 1 (Reuters) - The following are the 20 top-selling vehicles in the U.S. in November as reported by the automakers and ranked by total units. Top 20 selling vehicles in the U.S. in November: RANK VEHICLE Nov-17 Nov-16 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 72,769 72,089 +0.9 2 Chevy Silverado-C/K P/U 46,441 45,280 +2.6 3 Ram P/U 36,714 36,885 -0.5 4 Toyota Camry 34,991 28,189 +24.1 5 Honda CR-V 32,206 25,758 +25.0 6 Honda Civic 31,181 25,303 +23.2 7 Toyota RAV4 28,736 28,116 +2.2 8 Ford Escape 25,101 23,012 +9.1 9 Honda Accord 22,998 27,182 -15.4 10 Ford Explorer 21,520 17,245 +24.8 11 Chevrolet Equinox 19,667 21,600 -8.9 12 Toyota Corolla 19,287 28,262 -31.8 13 Toyota Highlander 19,077 21,241 -10.2 14 Hyundai Elantra 19,060 15,796 +20.7 15 Jeep Grand Cherokee 18,614 17,230 +8.0 16 GMC Sierra P/U 18,136 18,900 -4.0 17 Toyota Tacoma 16,195 15,531 +4.3 18 Ford Fusion 14,901 17,560 -15.1 19 Chevrolet Malibu 13,420 18,577 -27.8 20 Jeep Wrangler 13,289 12,957 +2.6 Top 20 Selling Vehicles in the U.S. Through November. RANK VEHICLE YTD 2017 YTD 2016 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 807,379 733,287 +10.1 2 Chevy Silverado-C/K P/U 518,188 520,604 -0.5 3 Ram P/U 455,816 441,862 +3.2 4 Toyota RAV4 375,052 314,940 +19.1 5 Honda Civic 345,880 335,445 +3.1 6 Toyota Camry 343,750 355,206 -3.2 7 Honda CR-V 340,912 319,557 +6.7 8 Toyota Corolla 309,227 347,001 -10.9 9 Honda Accord 300,540 311,352 -3.5 10 Ford Escape 282,043 281,281 +0.3 11 Chevrolet Equinox 257,674 215,000 +19.8 12 Jeep Grand Cherokee 217,074 189,023 +14.8 13 Ford Explorer 212,681 197,264 +7.8 14 Toyota Highlander 194,734 165,954 +17.3 15 Ford Fusion 192,179 246,708 -22.1 16 GMC Sierra P/U 191,507 198,390 -3.5 17 Toyota Tacoma 179,419 174,117 +3.0 18 Hyundai Elantra 176,860 188,763 -6.3 19 Jeep Wrangler 176,822 176,053 +0.4 20 Chevrolet Cruze 171,345 171,552 -0.1 ** The table does not reflect Nissan's auto sales figures as the company reports on Dec. 4. (Compiled by Bengaluru Newsroom)