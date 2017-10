BCE pede a bancos que reservem mais fundos para crédito malparado

FRANKFURT, 4 Out (Reuters) - O Banco Central Europeu (BCE) vai pedir aos bancos da zona euro que reservem a partir do ano que vem mais fundos para cobrir novos créditos malparados e poderá também apresentar medidas adicionais para enfrentar o enorme ‘stock’ de crédito malparado do sector, disse a instituição esta quarta-feira.

Este crédito malparado entope os balanços dos bancos trava os empréstimos, uma dor de cabeça para o BCE já que o fraco crescimento do crédito neutraliza alguns dos estímulos que a instituição está a tentar providenciar através de baixas taxas de juros.

A partir de 1 de Janeiro, os bancos terão no máximo dois anos para reservar fundos para cobrir 100 pct da sua recém-classificada dívida não-performante não garantida e sete anos para cobrir todo o crédito malparado garantido, disse o banco numa nova proposta, confirmando uma notícia anterior da Reuters.

