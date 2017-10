BCP dispara e PSI20 lidera Europa, após melhoria de 'rating' Portugal

Sept 18 (Reuters) - O PSI20 mantém-se na liderança entre as bolsas europeias, com ganhos de 1,6 pct, após uma melhoria de ‘rating’ de Portugal pela ‘Standard & Poor‘s’ de ‘lixo’ para grau de investimento, que levou ao disparo do BCP de 6 pct impulsionado, também pela boa prestação do sector da banca, segundo traders.

* No entanto, as acções da EDP deslizam 1 pct para os 3,34 euros, em contraciclo com o ambiente positivo vivido no PSI20, pressionada por um maior cepticismo dos investidores quanto a uma eventual fusão com a espanhola Gas Natural.

“Os investidores estão a recalcular a expectativa que tinham quanto à possibilidade de um ‘deal’, retirando parte do ângulo especulativo”, disse Bernardo Câncio, analista do BiG-Banco de Investimento Global.

* O português PSI20 segue nos 5.282,23 pontos.

* João Travassos, trader da Orey iTrade, disse que “o PSI20 está a ser influenciado pela subida do rating de Portugal por parte da S&P e pelas boas prestações no resto da Europa”, disse João Travassos, corrector da Orey iTrade.

* O Millennium bcp lidera o índice e soma 6,25 pct para 0,23 euros.

“O S&P melhorou o rating para Portugal e tirou-o do ‘lixo’ e o sector financeiro foi particularmente impulsionado por essa melhoria”, scresenctou o trader.

“O nível técnico também ajuda. O facto de ter saído da média móvel dos 200 dias em torno dos 20 cêntimos também pode estar a causar algum impacto positivo, mas a principal causa é mesmo a subida do rating”, concluiu.

* Apesar do tombo da EDP, a EDP Renováveis valoriza 0.84 pct para 7,09 euros.

Na sexta-feira, o Haitong disse que a exigência do Governo que as produtoras de energia devolvam aos clientes parte do que cobraram ao passarem para estes custos da CESE-Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético e da tarifa social é negativa para ‘utilities’ como a EDP.

* A REN-Redes Energéticas de Portugal soma 0,47 pct para 2,80 euros.

A petrolífera Galp Energia avança 1,19 pct para para 14,425 euros, com o preço dos futuros do petróleo Brent a perder 0,63 pct para 55,27 euros por barril.

O preço do petróleo nos EUA subir para 50 dólares o barril e esteve próximo de níveis máximos mensais na semana passada.

* O operador postal CTT soma 2,55 pct para 5,23 euros e as acções da telecom NOS sobem 1,48 pct para 5,35 euros.

* Os títulos do conglomerado Sonae valorizam 2,04 pct para 1,00 euros.

A Jerónimo Martins ganha 0,67 pct para 16.56 euros e as da Sonae Capital sobem 1,6 pct para 0,827 euros.

* A ‘holding’ Pharol, maior accionista da telecom brasileira Oi, sobe 3,06 pct para 0,34 euros e a construtora Mota Engil soma 1,18 pct para 2,91 euros.

* A Navigator soma 0,66 pct para 3,81 euros e a Semapa, que controla a Navigator e é dona da cimenteira Secil, avança 0,93 pct para 15,21 euros.

A Corticeira Amorim cai 0,26 pct para 11,46 euros.

* Os preços na produção industrial em Portugal tiveram um crescimento homólogo de 2,5 pct em Agosto, acelerando face à subida de 2,2 pct no mês anterior, impulsionado pelo aumento do preço da energia.

* “O agrupamento de Energia, com uma taxa de variação de 8,1 pct, foi determinante para a aceleração do índice agregado”, referiu o INE.

EUROPA POSITIVA

* As acções europeias sobem para os máximos de seis semanas nas negociações da manhã esta segunda-feira, após uma forte sessão na Ásia durante a noite e apoiadas pelos ganhos das acções financeiras e industriais.

* A inflação na zona do euro subiu 1,5 pct sobre o ano anterior e 0,3 pct na comparação com Julho.

* Reflectindo a tendência europeia como um todo, o STOXX 600 , que segue as 600 maiores cotadas da região, valoriza 0,26 pct. O Eurofirst 300 soma 0,27 pct, enquanto o STOXX 50, que segue um conjunto mais restrito de ‘blue chip’, ganha 0,17 pct.

* “A Europa está a valorizar e a ter uma boa prestação neste abrir de semana”, disse João Travassos, trader da Orey iTrade. “Talvez o facto dos presidentes dos EUA e da Coreia do norte não terem dito nada durante dois dias seja bom para os mercados”, concluiu.

Houve um alívio no fim-de-semana ao não haver nenhuma nova provocação por parte da Coreia do Norte. As ambições nucleares de Pyongyang serão o principal foco de atenção quando o Presidente norte-americano Donald Trump falar aos líderes mundiais nas Nações Unidas na terça-feira.

* A Grécia não deve adiar as reformas de resgate acordadas ou poderá “complicar” a próxima revisão do ‘bailout’ pelos seus credores, disse um decisor do Banco Central Europeu no sábado.

* As acções da Ryanair chegaram a cair 3 pct esta segunda-feira após a companhia aérea irlandesa de baixo custo ter tomado a iniciativa pouco habitual de cancelar entre 40 e 50 voos por dia até ao final de Outubro, interrompendo centenas de milhares de viagens.

* A região espanhola da Catalunha, que está a pressionar pela sua independência do resto da Espanha, pode ver a sua economia cair entre 25 a 30 pct e o desemprego pode duplicar se a região se tornar um estado independente, disse o Ministro da Economia Luis de Guindos esta segunda-feira.

FOREX

* No mercado cambial, o euro aprecia 0,13 pct para 1,196 dólares. O índice do dólar, que compara a moeda norte-americana contra um cabaz das seis principais moedas mundiais, recua 0,05 pct para 91,83 pontos. A libra deprecia 0,37 pct para 1,354 dólares.

Face ao iéne japonês, o dólar sobe 0,3 pct para 111,17 iénes. O yuan chinês segue nos 6,567 yuan por dólar, a apreciar. Ontem,no fecho europeu, fixou nos 6,550 yuan por cada dólar.

O real brasileiro perde 0,03 pct para 3,109 reais por cada dólar.

O ‘fixing’ do Kwanza face à moeda dos Estados Unidos está nos 165,1 kwanzas por dólar, sobe 0,004 kwanzas face ao ‘fixing’ anterior. (Por Lisboa Editorial; Editado por Sérgio Gonçalves)