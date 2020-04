BOLSA ÁSIA-Mercado da China fecha em alta com dados comerciais melhores que o esperado

XANGAI, 14 Abr (Reuters) - Os índices acionários da China avançaram nesta terça-feira depois que o país divulgou dados comerciais com uma contração menor do que a esperada em março, dando a investidores esperanças de uma recuperação econômica apesar da disseminação global do coronavírus.

As exportações da China caíram 6,6% em março sobre o ano anterior, enquanto as importações diminuíram 0,9%, resultado melhor do que o esperado conforme as fábricas retomam a produção.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 1,93%, enquanto o índice de Xangai teve alta de 1,59%.

O subíndice do setor financeiro do CSI300 avançou 1,67%, o de consumo teve alta de 1,98%, o imobiliário ganhou 2,08% e o de saúde subiu 1,88%.

“A correção no mercado acionário de março terminou, uma vez que o surto de coronavírus da China basicamente acabou, embora haja sinais de que o surto nos Estados Unidos e na Europa esteja atingindo um pico”, disse Yan Kaiwen, analista do China Fortune Securities.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 3,13%, a 19.638 pontos. . Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,56%, a 24.435 pontos. . Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,59%, a 2.827 pontos. . O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,93%, a 3.825 pontos. . Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,72%, a 1.857 pontos. . Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 2,31%, a 10.332 pontos. . Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 2,62%, a 2.634 pontos. . Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 1,87%, a 5.488 pontos.

(Reportagem de Luoyan Liu e Andrew Galbraith)