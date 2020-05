BOLSA EUROPA-Mercados começam maio em tom sombrio; ThyssenKrupp recua

4 Mai (Reuters) - As ações europeias caíam nesta segunda-feira, à medida que os investidores voltavam do feriado do Dia do Trabalho para se depararem com uma nova briga entre os Estados Unidos e a China sobre a crise do coronavírus.

Às 7:45 (horário de Brasília), o índice FTSEEurofirst 300 caía 2,36%, a 1.287 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdia 2,46%, a 329 pontos, depois que o índice registrou um ganho de 6% em abril. As ações da zona do euro perdiam 3%.

Setores sensíveis ao crescimento econômico, incluindo de petróleo e gás, montadoras e o bancário, lideravam as quedas, cedendo até 5%.

O ThyssenKrupp, da Alemanha, caía 16,4% depois que seu conselho de administração disse aos funcionários em uma carta que a pandemia pode causar um novo aperto financeiro.

A maioria dos mercados da zona do euro também sentia a pressão de uma sessão fraca de Wall Street na sexta-feira após a ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de estipular novas tarifas sobre China devido à pandemia de Covid-19.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,25%, a 5.748 pontos. . Em FRANKFURT, o índice DAX caía 3,18%, a 10.516 pontos. . Em PARIS, o índice CAC-40 perdia 3,83%, a 4.397 pontos. . Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 2,92%, a 17.174 pontos. . Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 2,68%, a 6.736 pontos. . Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 2,62%, a 4.171 pontos.