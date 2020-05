BORSA MILANO in rialzo in avvio, giù Diasorin, bene automotive

INDICE RIC ORE 9,30 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 17.745,49 +0,85 17.595,90 Allshare 19.416,27 +0,81 19.259,72 Banche 5.756,33 +1,72 5.659,10 Oil & Gas 11.014,13 +0,62 10.946,23 Aut & PR 181.052,90 +0,80 179.615,62 Volumi MILANO, 26 maggio (Reuters) - Piazza Affari ha aperto in rialzo, in sintonia con le altre borse europee e sulla scia delle borse asiatiche, mentre si moltiplicano le notizie sulle riaperture nei vari Paesi. Anche i futures sugli indici americani suggeriscono una seduta in territorio positivo per Wall Street. ** In evidenza LEONARDO (+3,8%), dopo aver sfiorato un rialzo del 5%. ** Bene il comparto automotive, con FIAT CHRYSLER in rialzo del 2,85%. BREMBO segna +4%. ** Toniche le banche, con l'indice settoriale italiano in rialzo di circa il 2%. In luce soprattutto BPER con un progresso del 3,8%. ** DIASORIN in deciso calo (-4,3%) nelle prime battute dopo che Jefferies ha tagliato il giudizio sul titolo a 'underperform' da 'hold'. ** Tra le small cap si segnala il rialzo dei I GRANDI VIAGGI in sintonia col comparto a livello europeo. ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematico italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ....... Market statistics................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........ (Elisa Anzolin, in redazione a Milano Cristina Carlevaro)