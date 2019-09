BORSA TOKYO-A massimi 4 mesi su speranze commerciali Usa-Cina, stimoli Bce

TOKYO, 13 settembre (Reuters) - La borsa di Tokyo ha registrato oggi il massimo degli ultimi quattro mesi, sulla scia dei segnali di allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Ad attenuare i timori per un rallentamento dell’economia globale è stata anche la politica più accomodante della Bce.

**Il Nikkei è salito dell’1,1%, il livello più alto dal 7 maggio.

** Il più ampio Topix ha visto un apprezzamento dello 0,9%, registrando la chiusura più alta dal 26 aprile, con un volume di scambi sul listino principale di Tokyo pari a 3.340 miliardi di yen, il massimo in quasi nove mesi.

** La Cina e gli Stati Uniti hanno entrambi annunciato delle concessioni questa settimana in vista dei prossimi colloqui commerciali all’inizio di ottobre. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha poi detto ai giornalisti che potrebbe prendere in considerazione un accordo commerciale temporaneo con Pechino.

** “Sembra che gli investitori stranieri stiano tornando al mercato azionario giapponese nel quadro della grande rotazione dai bond alle azioni”, ha dichiarato Norihiro Fujito, chief investment strategist di Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

** Il settore immobiliare, sensibile ai tassi di interesse, ha guidato i guadagni, scambiando in rialzo del 2,7%, in vista della riunione della politica della Fed statunitense della prossima settimana.

** Bene anche i titoli dei settori difensivi, con SHISEIDO e l’operatore di TOKYO DISNEY RESORT OLC che hanno guadagnato rispettivamente il 2,2% e 3%.

** PANASONIC è avanzata dello 0,6% dopo che il quotidiano Nikkei ha riferito che TOYOTA ha iniziato a utilizzare batterie progettate da Panasonic per TESLA in alcuni dei suoi modelli di auto ibride ‘plug-in’ venduti in Cina. Toyota è salita dello 0,8%.

** NISSAN ha scambiato in leggero rialzo dello 0,3% poiché le autorità di controllo e sicurezza statunitensi hanno avviato un’indagine preliminare su 553.000 utility vehicles sportivi Nissan Rogue dopo diversi casi in cui i sistemi automatici di frenata di emergenza si sono attivati senza preavviso o effettiva ostruzione.

** Bene anche YAHOO JAPAN, in rialzo del 4,9% dopo aver annunciato ieri l’acquisto del rivenditore di moda online Zozo per 400 miliardi di yen, nel tentativo di competere meglio con giganti del calibro di Amazon.com.

** Zozo ha chiuso in ribasso dello 0,5%, annullando parte degli enormi guadagni di ieri, quando ha registrato il +13,4%.

