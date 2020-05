BORSA TOKYO-Ai massimi 2 mesi e mezzo su speranze rapida riapertura economia

SYDNEY, 19 maggio (Reuters) - L’azionario nipponico ha chiuso in territorio positivo in linea con Wall Street e gli altri mercati asiatici toccando massimi di due mesi e mezzo, con gli incoraggianti dati sulle fasi iniziali di un potenziale vaccino contro il coronavirus a far crescere le speranze per una rapida riapertura dell’economia globale.

** Il Nikkei ha guadagnato l’1,5% a 20.433,45, ai massimi dal 6 marzo.

** Anche più ampio indice Topix, che ha chiuso a +1,8% a 1.486,05, ha messo a segno la chiusura migliore dal 6 marzo, con tutti i 33 sotto-indici del settore in rialzo tranne uno.

** La società statunitense di biotecnologia MODERNA INC ha fatto sapere ieri che i dati sul potenziale vaccino per il COVID-19, il primo ad essere testato negli Stati Uniti, hanno mostrato che un piccolo gruppo di volontari sani che si sono sottoposti alla sperimentazione ha sviluppato anticorpi protettivi.

** Secondo i trader, la notizia del successo di Moderna con un potenziale vaccino contro il coronavirus ha aumentato la propensione al rischio degli investitori su scala globale.